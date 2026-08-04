Morón: Por decreto, el intendente Ghi creó una Policía Municipal con atributos de guardia urbana

Tras el rechazo que generó en el Concejo Deliberante el proyecto enviado desde el Departamento Ejecutivo para la creación de una Policía Municipal con algunos atributos muy discutibles desde lo legal como el uso de «armas menos letales», el intendente de Morón, Lucas Ghi, finalmente le dio forma vía decreto a un proyecto mucho más lavado.

El decreto N°1519 del 2026, que tendría fecha de hoy, norma la conformación de un «Programa Municipal Integral de Prevención, Proximidad y Protección Ciudadana y Convivencia Ciudadana» en apenas seis artículos, contra los 58 del proyecto de ordenanza girado al HCD (y que sufrió críticas de la oposición y modificaciones del bloque de Fuerza Patria). Ese proyecto, por acuerdo de todos los bloques (incluido el PJ-MDF) volvió a comisiones hace dos semanas.

Entonces volvió a tomar fuerza la vía administrativa, que por lógica tendrá menos fuerza legal y política. «Lo que mandaron al Concejo era totalmente inconstitucional. El decreto confirma que son empleados municipales. Ahí se cuidaron; a nosotros nos querían hacer firmar cualquier cosa», opinó, sin tener aún el decreto en mano, un edil de la oposición.

El proyecto de ordenanza que fue para atrás

El decreto fue publicado este martes en el portal de Primer Plano (el último boletín oficial publicado en el portal del Municipio corresponde a la primera quincena de julio), al mismo tiempo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso, de quien dependerá la «Policía Municipal» daba una entrevista televisiva a un medio local.

Las principales críticas de libertarios y sabbatellistas pasaban por distintas cuestiones legales: Sus ediles no estaban de acuerdo con que los agentes portaran armas «menos letales», ni que estuvieran impedidos de afiliación gremial o política (como si fueran policías o militares). Eso, sin contar la falta de Presupuesto. Recién este jueves volverá a tratarse en comisiones el «Cálculo de Recursos y Gastos 2026», reconstruido en el Ejecutivo tras la frustrada sesión de diciembre.

Ninguna de esas polémicas aparecen en el decreto N° 1519/2026. Se indica allí que la nueva guardia urbana (ya creada bajo ese nombre en abril último) no tiene personalidad jurídica ni autarquía, ni mucho menos «estado policial». Tampoco crea competencias: «Sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas».