«Morón, tierra de nadie»: El empresario libertario Ariel Diwan denunció dos robos en vía pública

El empresario libertario Ariel Diwan fue víctima de un robo en el centro de Castelar y lo denunció en sus redes sociales. «Así vivimos en Morón, tierra de nadie», posteó tras contar que había sufrido dos asaltos en la vía pública en los últimos días.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, el referente de LLA contó este miércoles, todavía agitado por la persecución: “Estoy cansado. La semana pasada me robaron el teléfono en 25 de Mayo y Almirante Brown. Doce del mediodía, acá estoy comiendo en Noi, Castelar, y me acaban de manotear la cadena de oro dos pibitos en moto».

«A ver si hacen algo. Tengo las pelotas llenas ya. Son un desastre, todos los días un quilombo nuevo”, expresó ofuscado.

Posteriormente subió un video de cámaras de seguridad que muestran a Diwan sentado junto a un acompañante en una mesa sobre la vereda del local gastronómico, ubicado en la esquina de avenida Rivadavia y la peatonal Martín Irigoyen, en pleno centro de Castelar.

Mientras el empresario inmobiliario y productor teatral conversaba, un ladrón vestido con un buzo gris se aproximó por detrás.

En la escena también aparecen un transeúnte y un mozo que levantaba objetos de la mesa contigua. Cuando ambos pasaban, el delincuente simuló agacharse para atarse los cordones. Inmediatamente después, se abalanzó sobre Diwan para arrebatarle la cadena de oro que llevaba al cuello.

Tras el ataque, el asaltante salió corriendo ante la reacción del empresario y su acompañante, quienes intentaron perseguirlo. Finalmente, huyó en moto junto a un cómplice. Otros dos comensales presenciaron el episodio atónitos.

Diwan fue candidato a intendente por La Libertad Avanza en 2023 y es el principal referente político del bloque de concejales de ese espacio opositor que, la semana pasada, se negó a negar el Presupuesto y votó por interpelar al intendente, Lucas Ghi.