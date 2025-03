Morón: José María Ghi asumió la nueva Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Educación

El intendente de Morón, Lucas Ghi, sigue moviendo el Gabinete, en función de la pulseada interna desatada en diciembre y en la cual empezó a prescindir de figuras históricas del sabbatellismo. En este caso, su hermano licenciado en Psicología José María Ghi, quien estaba a cargo de la Dirección de Salud Mental, quedó al frente de la nueva Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Educación, que absorbió varias áreas: Políticas Sociales, Logística para la Gestión Alimentaria y Mejora Habitacional, Políticas Socio Comunitarias, Niñez y Juventudes, Articulación Territorial, Relaciones con la Comunidad y la exsecretaría de Educación, que ahora pasó a ser una Dirección.

José María ocupó varios cargos durante los distintos gobiernos de Martín Sabbatella y Lucas Ghi. Fue Secretario de Salud, subsecretario de Abordajes Integrales, Secretario del HCD, Director de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. También ocupó una banca en el Concejo durante una suplencia por el N. Encuentro.

Es parte del círculo íntimo del intendente y emerge en medio de la convulsionada vida política del Municipio, en la que fueron disueltas cuatro secretarías que manejaba un sabbatellismo dispuesto a resistir empoderamiento de Ghi, quien se encolumnó detrás del liderazgo político del gobernador Axel Kicillof, quien enfrenta la misma interna con CFK.

Luego de disolver la Jefatura de Gabinete (hace un año) y la Secretaría de Gobierno (en diciembre) y de remover a la secretaria de Financias (hace dos semanas) el jefe comunal continuó con los desplazamientos. Con la nueva cartera sociosanitaria fueron removidos María José Peteira (Educación), Mariano Spina (Desarrollo Territorial), Roxana Pierpaoli (Desarrollo Social) y Leticia Guerrero (Relaciones con la Comunidad). Movimientos que sólo fueron confirmados desde el Nuevo Encuentro. Esas mismas fuentes afirmaron que ninguno será despedido como empleado.

En la conferencia de prensa de principios de mes, Lucas Ghi dejó en claro que no hará ninguna cacería de brujas, pero que no seguirán aquellos funcionarios que no cumplan con su tarea, o no responda sus órdenes. Los cambios de los últimos meses disparó esquirlas en todas direcciones. Zonas nebulosas que antes funcionaban de manera automática.

El bisturí de la renovada gestión profundiza a medida que se acerca la hora de conformar listas (con promesa de internas) pero de manera lenta. Todavía quedan en el gobierno municipal varios secretarios que, a priori, responden a Nuevo Encuentro: Martín Latorraca (Salud), Florencia de Luca (Fortalecimiento Ciudadano); Eugenia Navarro (Economía Social); Mariana Fasciolo (Administración); Cintia Frías (Género) y Osvaldo Carballo (Obras y Servicios Públicas). Además de la camporista Paula Majdanski (Cultura y Deportes) y Claudio Román (Control Comunal).

Todos conviven bajo la alianza de Unión por la Patria, incluido el massismo, que se verá para quién jugaría en una interna. Por ahora no está claro si habrá o no PASO en la Provincia. Dependerá de una reforma electoral que ya fue solicitada por el propio gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura. Ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa apuestan a desdoblar las elecciones de medio término. Pero eso no eliminaría la posible interna partidaria local.