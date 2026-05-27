Narco funcionaria: El intendente de Morón se despega y la oposición busca llevarlo al HCD

El intendente de Morón, Lucas Ghi, salió a despegarse del pedido de captura que pesa sobre la ex directora del Centro Territorial de Políticas de Género del Municipio, Luna Ortigoza quien es investigada junto a su pareja como integrante una banda narco que operaba en Castelar Sur. Mientras tanto, la oposición buscará aprobar este jueves un pedido de interpelación, cuando se presente sobre tablas un proyecto que lleva la firma de los bloques libertarios y el PRO.

«Pusimos todos los elementos necesarios a disposición de la Justicia para que se investigue. Desde que Damián Carodo asumió en la Secretaría de Seguridad se ha intensificado la lucha contra la droga y las mafias; no vamos a ser indiferentes, en este caso, con una persona que puede estar involucrada», explicó anoche en una entrevista al programa Primer Plano (Flow) el intendente, quien el mismo viernes desvinculó a la sospechosa, quien está prófuga desde ese día, lo mismo que su pareja Ángel Daniel Paz (34) en cuyos domicilios hallaron drogas y hasta armas.

El operativo, realizado por la Policía Federal en la madrugada del 22 de mayo, incluyó seis allanamientos en Castelar Sur (en Isabel de Pardo al 25800 reside la exfuncionaria), con un sospechoso detenido y el secuestro de 1,717 kilos de cocaína, 241grs de marihuana, dos balanzas de precisión, tres teléfonos celulares y un revólver cal. 32.

🔴 MORÓN: COCAÍNA EN LA CASA DE UNA EXFUNCIONARIA



Acusan a Luna Ortigoza de ser parte de una banda.



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La causa se abrió en marzo pasado con una denuncia anónima por narcomenudeo, tras lo cual, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía Federal.

Ortigoza había sido nombrada como directora municipal en junio del 2025, pero antes tuvo pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, es además actualmente directora de la UGC N° 5 de El Palomar. «Asumió distintos roles, sin que nadie advirtiera ninguna circunstancia que llamara la atención. En buenahora fuimos alertados por las autoridades judiciales. Estas acciones tienen que ver con una fuerte política institucional de recibir las denuncias y no vamos a vacilar con el rigor de la ley contra todos los involucrados», adujo Lucas Ghi, haciendo control de daños, mientras el caso era revelado por todos los canales de noticias.

El caso se suma a otro escándalo que ya había funcionado como un llamado de atención a la hora de revisar los filtros en el Estado: Karen Cufré se desempeñaba en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad cuando en febrero pasado fue detenida por la Justicia Federal, acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones virtuales y que terminó con la vida del soldado el Ejército Rodrigo Gómez, suicidado en la Quinta Presidencial de Olivos.

La oposición pide explicaciones

Por su parte, el sector libertario presentó un proyecto de decreto para que el Concejo Deliberante cite al intendente, o a quien designe, para una interpelación en el recinto. Sería un caso inédito para la gestión, que siempre ha logrado frenar este tipo de inicitavias, aún cuando se hayan aprobado, debido al control que mantiene sobre la Presidencia del cuerpo. La ruptura del bloque oficialista, con la creación del bloque MDF, encierra este tipo de riesgos.

«Presentamos un proyecto para exigir explicaciones urgentes, ante uno de los hechos más graves de la historia reciente de nuestro distrito. La Justicia allanó el domicilio de una funcionaria Municipal, secuestró más de medio kilo de cocaína y marihuana; y hoy la exdirectora se encuentra prófuga con pedido de captura nacional», posteó el ex candidato a intendente de LLA, Ariel Diwan, en sus redes, el martes pasado. Este jueves hay sesión ordinaria y su bloque presentará el expediente sobre tablas. Para que se pase a «tratamiento», necesita dos tercios de los votos presentes.

El proyecto lleva las firmas de Pablo Miño, Analía Zappull, Cristian Morales, Cecilia Solía, María Mobilia y Pablo Tozzi (LLA), además de Claudio Faro (PRO), Daniela Cáceres (Nuevo Pro Morón), Ariel Aguilera (Todo por Argentina) y Alejandra Liquitay (Libertad Avanza). Falta la de Bernardo Magistocchi (PRO), ausente en la última sesión.

Esa ausencia le impidió a los libertarios (y al Nuevo Encuentro) tratar un pedido de informes para que el Ejecutivo explique la orden de compra por la cual se le pagó $51 millones por publicidad una agencia vinculado a Pepe Albistur. Aún así, desde la oposición manifestaron que «hay altas probabilidades» de que el expediente avance esta vez.