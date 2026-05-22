Piden detener a una funcionaria, tras un operativo contra el narcomenudeo en Castelar Sur

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un operativo contra el narcomenudeo que abarcó ocho allanamientos en inmuebles supuestamente utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes en las localidades de Castelar (Morón) y Merlo. Hubo un sólo detenido pero la Justicia liberó órdenes de captura contra otras dos sospechosos, entre ellos Luna Soyai Ortigoza, hasta hoy directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón.

La causa se inició en marzo pasado, a raíz de una denuncia anónima que daba cuentas acerca de maniobras vinculadas al narcomenudeo llevadas a cabo en la localidad de Castelar, partido de Morón.

A partir de ello y con la anuencia de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 de Morón, a cargo del Dr. Gustavo González, agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, realizaron diversas tareas de campo que permitieron identificar a dos sujetos, uno de los cuales se encargaba del acopio de las sustancias, mientras que el restante, las distribuía y comercializaba a bordo de una moto bajo la modalidad «delivery».

Con el devenir de las pesquisas, el personal de la División interventora determinó que los involucrados solían cambiar los puntos de venta constantemente entre diferentes fincas ubicadas en Castelar, con el fin de evadir el accionar policial.

Con la totalidad de los datos aportados por los investigadores, el Juzgado de Garantías N°1 de Morón, a cargo de la Dra. Laura Pinto, ordenó la realización de ocho allanamientos sobre los inmuebles investigados, siete de los cuales se ubicaban en Castelar. En uno de ellos, de la calle Isabel de Pardo al 2500, había fijado domicilio la funcionaria municipal, nombrada en el cargo en junio de 2025 y «desvinculada» este mismo viernes, informó el Departamento Ejecutivo.

En un comunicado, la propia Secretaría de Seguridad del Municipio confirmó que, en el marco de estos allanamiento, «fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género».

Durante los procedimientos fue detenido un sospechoso identificado como N. Alian, mientras que los uniformados procedieron al secuestro de 1,717 kilogramos de clorhidrato de cocaína en formato piedra, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, 24.800 pesos en efectivo, un revólver calibre .32, un cargador calibre .22, tres cartuchos calibre 32 y, 43 municiones calibre .22, además de tres teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas. En tanto, la el Juzgado emitió órdenes de captura contra Ortigoza y Ángel Paz, por estar sospechados de «la comisión del delito contra la salud pública» (Ley 23.737)

Luna Ortigoza tiene orden de camputra