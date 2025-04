Presentación en Plaza Alsina: Morón convierte postas policiales en centros de monitoreo

El intendente, Lucas Ghi, presentó un plan de instalación de Centros de Monitoreo descentralizados en puntos estratégicos de Morón, comenzando por la Plaza Alsina de Villa Sarmiento, donde originalmente funcionaba una posta policial.

Tras una recorrida junto al secretario de Seguridad, Damián Cardoso, el jefe comunal destacó: “Seguimos invirtiendo en materia de prevención y seguridad, sabemos que es la principal preocupación de los vecinos y es nuestro principal objeto de actuación cotidiana, por eso renovamos la posta policial de la Plaza Alsina. Allí incorporamos cámaras, capacidad de monitoreo y además decidimos añadir un móvil que esté afectado a esa posta con efectivos policiales las 24hs y ante cualquier eventualidad los vecinos de Villa Sarmiento pueden llamar ( 011-3858-1073)”.

Durante la visita, Cardoso detalló que se abrirán seis nuevas postas de monitoreo en diferentes lugares para articular mejores medidas que prevengan el delito.

El funcionario destacó: “Estos centros descentralizados reciben las imágenes para el monitoreo exclusivamente del barrio, hay un operador de monitoreo que ha sido capacitado especialmente para trabajar en su barrio y están las 24 horas con un personal policial dentro del mismo y un nuevo móvil de seguridad ciudadana municipal con un efectivo de policía que está afectado a lo que surja de las imágenes del monitoreo y las llamadas telefónicas al número del CDM”.

A su vez, ya se inició un tendido de fibra desde la posta de Plaza Alsina hasta Colectora Sur Oeste sentido CABA para la colocación de 5 cámaras nuevas que estarán operativas en los próximos días.

Este nuevo esquema se suma al COM central (Av. Rivadavia 17.251) que funciona las 24hs del día los 365 días del año. Desde allí se articula el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad con las distintas fuerzas que operan en el municipio, como así también SAME y bomberos. Al igual que el COM ubicado en la rotonda de Texalar, Morón sur. Este espacio permite visualizar las cámaras de todo el distrito, focalizando en las zonas de Morón sur y Castelar sur de forma más efectiva.

Las nuevas dependencias trabajarán de forma articulada con los efectivos policiales que patrullan la comuna para prevenir y asistir a la comunidad de Morón.