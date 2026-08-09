13/08/2026

Sábado 15: Por el Día del Niño, vuelve la Feria en el Mercado Municipal de Hurlingham

WhatsApp Image 2026-08-12 at 21.20.51

El sábado 15 de agosto habrá un festejo especial por el Día de las Infancias en el Mercado Municipal de Hurlingham (Av. Vergara 2950).

De 10 a 17 horas, las familias podrán disfrutar de una jornada con inflables, música, shows, talleres artísticos, plaza blanda, murga y espectáculos circenses, además de grandes descuentos y propuestas de “Bien de Hurlingham”, el programa municipal que reúne y promueve a emprendimientos locales y cuenta con un espacio fijo en el mercado.

“Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para poder aliviarle un poco el bolsillo de cada vecino de Hurlingham, Morris y Tesei”, señaló el intendente Selci. «Y ante fechas importantes, desde el Municipio acompañamos a los emprendedores para que el vecino pueda comprar local y regalar local. Además, para esta ocasión especial, habrá ofertas especiales como el bolsón de verduras a $9.900 y el bolsón de pastas a $10.000», explicó el intendente.

El mercado anunció que habrá sorteos entre los presentes. Además, quienes asistan podrán encontrar los productos de siempre, a precios populares y con el reintegro del 40% en la Cuenta DNI: artículos de almacén, de limpieza, verdulería, pastas, bebidas, snacks y garrafa de gas. Funciona de lunes a sábados de 9 a 18 horas, y domingos y feriados de 9 a 13 horas.

Más historias

image1785933298

Policía Municipal: Según Lucas Ghi, podría «detener» y contará con armas «de baja letalidad»

aker

HCD: El histórico goleador de Morón, Damián Ákerman, fue distinguido «Ciudadano Ilustre»

AGOSTO 2026 – RANKING CB DE INTENDENTES DEL GRAN BUENOS AIRES (GBA)-páginas-eliminadas-imágenes-4

Ranking de intendentes: Milei sólo le gana a Kicillof en imagen positiva en tres distritos del GBA