Sábado 15: Por el Día del Niño, vuelve la Feria en el Mercado Municipal de Hurlingham
El sábado 15 de agosto habrá un festejo especial por el Día de las Infancias en el Mercado Municipal de Hurlingham (Av. Vergara 2950).
De 10 a 17 horas, las familias podrán disfrutar de una jornada con inflables, música, shows, talleres artísticos, plaza blanda, murga y espectáculos circenses, además de grandes descuentos y propuestas de “Bien de Hurlingham”, el programa municipal que reúne y promueve a emprendimientos locales y cuenta con un espacio fijo en el mercado.
“Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para poder aliviarle un poco el bolsillo de cada vecino de Hurlingham, Morris y Tesei”, señaló el intendente Selci. «Y ante fechas importantes, desde el Municipio acompañamos a los emprendedores para que el vecino pueda comprar local y regalar local. Además, para esta ocasión especial, habrá ofertas especiales como el bolsón de verduras a $9.900 y el bolsón de pastas a $10.000», explicó el intendente.
El mercado anunció que habrá sorteos entre los presentes. Además, quienes asistan podrán encontrar los productos de siempre, a precios populares y con el reintegro del 40% en la Cuenta DNI: artículos de almacén, de limpieza, verdulería, pastas, bebidas, snacks y garrafa de gas. Funciona de lunes a sábados de 9 a 18 horas, y domingos y feriados de 9 a 13 horas.