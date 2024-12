Sabbatella le bajó el tono a la interna en Morón: «Toda fuerza debate, el error es hacerlo público»

El exintendente y líder del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, salió hoy a negar una crisis interna en el oficialismo de Morón, aunque planteó que es un «error» ventilar en público las diferencias entre los partidos que integran la alianza de gobierno. Fue después de que la oposición rechazara la reforma fiscal enviada por el Departamento Ejecutivo, sin que nadie en el recinto moviera un pelo para evitarlo.

El resultado adverso, el primero en serio en cinco años, en el HCD podría marcar un antes y un después en la interna que atraviesa el partido de gobierno, que parece estar sumido en luchas intestinas. Ante esto, Sabbatella salió a respaldar a la gestión municipal y culpó a la oposición de «irresponsable» por no discutir el paquete impositivo. El bloque que desniveló cada votación en el último año fue el de «Nuevo PRO».

De alguna manera, esto también podría ser un barajar y dar de nuevo. «No recuerdo un sólo concejal de nuestro espacio que no haya defendido a nuestro gobierno. Pero las mayorías necesitan de diálogo, construcciones. También necesitamos que la oposición sea responsable, entienda el momento en el que estamos. Haber votado como votaron ayer no le sirve a los vecinos. Espero que haya una reflexión también, en un momento de crisis como la que genera Milei. Creo que el diálogo se va poder alcanzar nuevamente. Habrá que hacer un esfuerzo que le ponga cordura y responsabilidad a la cuestión. Hay que encontrar interlocutores. Cada equipo tiene distintas funciones. Y debe hacer lo que mejor sabe hacer», apuntó Sabbatella.

El exintendente hizo estas declaraciones en la mañana de éste viernes, en el programa «Estación Central» de Mpquatro radio online. Y aunque negó una ruptura, aceptó que tiene discrepancias con la gestión de Ghi.

25 años de la asunción de @Sabbatella como intendente de Morón.



Con Martín, hace 25 años salimos de una etapa de abandono y de escándalos del gobierno local e ingresábamos a una nueva etapa con ejes en la participación ciudadana, la transparencia y la solidaridad como bandera 🫂 pic.twitter.com/TStVZHsqCX — NE Morón (@NE_Moron) December 10, 2024

«Nos caracterizamos por haber debatido mucho siempre. Pero la novedad es que ahora lo expongan públicamente. Puede haber una interpretación de crisis. Cuando eso se expone la sociedad puede pensar que pensamos en eso. Cuando lo que nos preocupa es cómo hacer la obra pública porque el Estado nacional se retiró. Si ponés en el centro de la escena las discusiones internas es un error. Hay gente de afuera que lo puede aprovechar», reflexionó Sabbatella, tras dos semanas en las que recrudecieron los rumores.

Rumores alimentados también referentes de UxP como Martín Marinucci, del Frente Renovador (quien expuso al N. Encuentro mientras lanzaba su candidatura); o el propio Hernán Sabbatella, Secretario de Legal y Técnica (a cargo del diálogo con los gremios y con el HCD), quien hizo públicas sus diferencias con su hermano.

«Hay una situación social muy grave y en eso está concentrado el Municipio, para enfrentar el impacto del daño que genera Milei. Eso puede generar debates, matices, de ver qué tiene que hacer un gobierno local ante la crisis. No es lo mismo un presupuesto en una época normal que en tiempos de crisis. Todo debate está planteado en términos de fortalecer la gestión, a Lucas. El eje es cómo colaborar para tener la mejor gestión».

El propio líder del partido de gobierno reconoció que «fue un error eliminar la Jefatura de Gabinete» municipal. «Es la que coordinaba las políticas públicas. Se lo dije a Lucas, pero el intendente es él, quien tiene la última palabra. He perdido muchas discusiones en el Nuevo Encuentro, eso no pone en discusión ni el método ni la pertenencia. Toda fuerza política de gobierno tiene sus debates», apuntaló el diputado nacional.

– ¿Vas a ser candidato?

-No voy a decir que no pienso en eso… Lo que no me permito es adelantarme tanto a las definiciones, porque no se puede resolver con tanta antelación. Sí lo he pensado. Lo local a mí me entusiasma. Ahora no estoy en modo candidato. Lo tengo fuera de agenda. Pero no lo descarto. Es una posibilidad. Pasaron 25 de que asumí y nos enorgullece, hubo un antes y después, algo que continuó Lucas, y creo que elevamos la vara en el estado local, con políticas innovadoras. Marcamos un rumbo y eso siempre me entusiasma.