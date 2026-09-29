Se completó la obra de los 4km de repavimentación de la Avenida Vergara, en Hurlingham

Con una intervención de 27.000 m² de asfalto especial para cargas pesadas, finalizó la obra de repavimentación de la Av. Vergara, principal corredor vial en Hurlingham, desde el tramo que comprende el Acceso Oeste hasta Pedro Díaz.

«Una obra así representa un salto adelante muy importante. Y es doblemente valioso hacerlo en un contexto donde el país no tiene obra pública», sostuvo el intendente, Damiel Selci, al anunciar la conclusión de ésta etapa financiada con recursos de la Provincia. La obra de 4km de extensión fue ejecutada a través de la Dirección de Vialidad y de manera articulada con el Municipio. Vergara, de Morón a Villa Tesei, es parte del trazado de la Ruta N°4.

El trabajo también incluyó la repavimentación del tramo intervenido durante el año pasado, correspondiente a las calles Concepción Arenal y Camargo.

Es la primera vez en 40 años que se realiza una intervención de esta magnitud sobre la ruta. La obra incluyó además trabajos hidráulicos a lo largo de todo el tramo, destinados a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

También se nivelaron las alcantarillas, que durante años habían quedado hundidas respecto de la calzada y obligaban a los vehículos a esquivarlas para evitar daños.

TRABAJO TERMINADO: FINALIZARON LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE AV. VERGARA ✅



Con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires finalizamos la repavimentación de la avenida Vergara: 27.000 m2 de asfalto SMA, que está diseñado especialmente para soportar cargas pesadas. pic.twitter.com/waGgI3z1Sk — Hurlingham Municipio (@MuniHurlingham) September 29, 2026