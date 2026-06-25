Sesión ordinaria: El HCD de Morón aprobó la creación de un Observatorio Vial Municipal

En la sesión del último jueves, el Concejo Deliberante aprobó la creación del Observatorio Vial del Municipio de Morón, una herramienta destinada a la producción y análisis de información sobre la circulación, la infraestructura vial y la siniestralidad, con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas que mejoren la seguridad vial en el distrito.

Esta iniciativa viene impulsada por el Ministro de Transporte de la Provincia, que conduce el moronense Martín Marinucci (FR), y estará integrada por representantes del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante.

Durante el tratamiento de este expediente estuvieron presentes el Secretario de Tránsito y Transporte de Morón, Oscar Conde; el Director Provincial del Observatorio Vial, Facundo Coudannes; y la Directora de Capacitación y Enlace Comunitario del Ministerio de Transporte bonaerense, Guillermina Díaz.

Asimismo, se declaró de Interés Deliberativo y Municipal al ciclo de poesía oral y escénica “Slam Haedo”, en reconocimiento a su aporte a la difusión de la literatura contemporánea, la promoción de artistas locales y el fortalecimiento de la cultura popular en Morón. Participaron de la sesión, en representación de la organización, Solana Altamore y Juan Pablo Cortés.

Durante la jornada también se realizó un homenaje por el aniversario del histórico campeonaato que el Club Deportivo Morón consiguió en 2017, que valió el regreso ansiado a la segunda categoría del fútbol argentino, que hoy lidera en la Zona A. En representación de los exjugadores que integraron el plantel estuvo presente Emiliano Mayola.

En materia de derechos humanos, el Honorable Cuerpo expresó su beneplácito por la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 16, reafirmando el compromiso de Morón con la memoria, la verdad y la justicia.

Además, el Concejo declaró de Interés Deliberativo el 30° aniversario de la Asociación Belgraniana de Morón y las actividades previstas en el marco del Calendario Belgraniano 2026, resaltando su labor en la difusión y preservación del legado del General Manuel Belgrano. Recibieron el reconocimiento Maricel Grosso, Ezequiel Pavece, Celina Meade y Laura Gómez, integrantes de la entidad.