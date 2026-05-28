Tras el plan fantasma, la Provincia pagará la ampliación del «Centro interunivesitario» de Ituzaingó

La Provincia de Buenos Aires pagará con salarios y obras el aporte político que pueda ofrecer Alberto Descalzo a la candidatura presidencial de Axel Kicillof. Su asesoría al MDF en el armado nacional fue compensada con creces no sólo con el nombramiento del exintendente de Ituzaingó al frente de la empresa estatal Provincia Seguros, sino también con millonarias inversiones en su distrito, incluido el fallido proyecto de Centro Interuniversitario en Ratti y Thorne.

La obra fue anunciada con bombos y platillos en abril del 2022 y, aunque no se colocó un ladrillo, fue el caballito de batalla del oficialismo en la campaña local del año siguiente, en la que el heredero Pablo Catriel buscó el voto joven. El Municipio logró, al menos, comprar el edificio de un colegio para abrir sus puertas en Ituzaingó Sur. Pero en su portal oficial todavía figura la fantasmal «sede central» de Ratti y Thorne, donde apenas existe un cartel publicitario, contiguo al predio donde demolieron las torres del plan de vivienda de ENTEL y se levanta un barrio privado.

«El proyecto del Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI) inició en marzo de 2022, con la firma de un convenio entre el Municipio, el Ministerio de Educación de la Nación y las Universidades Nacionales de La Matanza y Hurlingham. Actualmente en la Sede SUR se pueden cursar distintas carreras de las Universidades de la Matanza y Hurlingham. También es la sede de cursada de la Tecnicatura en Enfermería de la Escuela Municipal de Enfermeria y de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Leopoldo Marechal», sostiene el portal.

Nunca nadie explicó por qué, en plena campaña, el intendente prometía una «universidad» donde estaban las torres, que demolió una empresa que está en manos de los hermanos Osvaldo y Eugenio Marasco, ex funcionarios del Municipio. Durante gestión del primero en Obras Públicas caducó la ley de expropiación para un plan de viviendas sociales.

Pero el gobierno fingió demencia y ni siquiera sacó el cartel de la obra fantasma de Ratti al 2100, que es apenas un punto de referencia publicitaria en la vía pública, como también en Google Maps. El proyecto firmado en la era «albertista» del clan Descalzo nunca recibió un centavo del Gobierno nacional, pero sí de la Provincia, que a través del Fondo Municipal permitió al Municipio invertir $63 millones en 2022 para inaugurar la sede de Gelpi y Los Pozos.

Ahora, tras la incorporación del exintendente al armado del MDF, la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia autorizó el llamado a licitación para la “Ampliación del Centro Regional Universitario Ituzaingó”, con una inversión estimada en $620.920.563,67.

Según la Resolución N° 149-SSOPMIYSPGP-2026, los trabajos tienen por objeto la mejora de los espacios destinados a actividades académicas, centrándose en “el patio de planta baja y el segundo nivel, proyectándose la incorporación de un buffet y la ampliación del sector de aulas”. El plazo de ejecución de la totalidad de las tareas será de “trescientos sesenta y cinco (365) días corridos”.

La apertura de las ofertas está programada para el próximo 23 de junio de 2026 en la sede del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en La Plata. Además, se espera que el 2 de junio se realice la postergada apertura de sobres del llamado a licitación de abril, para la reforma del CAPS 17 de Octubre, en Villa Udaondo, por otros $951.519.939,49. A través de medios afines, el gobierno local se encargó de apurar la aceptación de un oferente.