Un exconcejal propone cambiarle el nombre a Hurlingham por el de «Partido de la Reconquista»

Paisanos Murales: La pintura urbana que alude al tema de Divididos se ubica en Jauretche y Newbery.

A pesar de lo extemporáneo, el anteproyecto de un exconcejal vecinalista que propone cambiarle el nombre al Municipio de Hurlingham debido a su «origen británico» ganó por lo menos espacio en medios regionales y nacionales.

El autor del proyecto es Marcelo Suárez Nelson, quien ocupó una banca entre 2005 y 2009 por Integración Vecinal, y desde entonces militó en partidos nacionalistas: Fue precandidato a concejal en las PASO de 2021 por el Partido Federal, como también respaldó desde sus redes a Cynthia Hotton (Valores) o la actual Vicepresidenta, Victoria Villarroel.

Con una inusual repercusión mediática, logró que su anteproyecto para rebautizar Hurlingham bajo el nombre del “Partido de la Reconquista” llegue a medios como La Nación. El Municipio adoptó el nombre la ciudad, que a su vez debe esa denominación por el “Hurlingham Club”, una institución de origen británico que fue fundada allí en 1888.

“El nombre de Hurlingham no significa absolutamente nada, no tiene ninguna traducción. Se supone que se remite también y puede pertenecer a un cementerio olvidado en algún lugar de Inglaterra. Pero es incierto su significado”, expresó.

“No nos olvidemos que los británicos en nuestro país se dedicaron a la explotación de nuestros recursos agrícola-ganaderos casi exclusivamente a fin de que Argentina sea un país únicamente agro-exportador y llevar nuestros recursos a Londres, utilizando el ferrocarril hacia los puertos para concretar tales fines”, agregó el contador, que tiene su estudio sobre la calle Delfor Díaz (Ex Winston Churchill).

Incluso atraviesa en su lógica a la Guerra de Malvinas: “No se puede continuar con una identidad inglesa que no reconoce absolutamente nuestra historia, ni nuestros reclamos, ni nuestra identidad”. Claro que el nombre tiene un perfil cultural imborrable, y que si fuera por el origen del idioma muchas otras localidades deberían ser sometida a estudios.

El municipio fue creado por la Ley provincial N° 11610 en diciembre de 1994, para poder dividir al Partido de Morón (pese a ser mucho menor al de La Matanza) en tres (junto a Ituzaingó) y así conquistar dos intendencias en manos del duhaldismo, gobernante en ese momento de la Provincia. A diferencia de sus calles (jurisdicción del Concejo Deliberante), el nombre sólo podría ser cambiado por otra ley bonaerense.

Para el autor del proyecto, “el nombre Partido de la Reconquista representaría un homenaje a quienes combatieron en defensa del territorio argentino, tanto durante las Invasiones Inglesas como en la Guerra de Malvinas”; marcará una “identidad “autóctona” y simbolizará la “liberación del colonialismo”.

El tiempo dirá si es apenas una anécdota, o existe alguna posibilidad de discutir el asunto en el HCD, hoy dominado por la gestión municipal del camporista Damián Selva, y la Legislatura.