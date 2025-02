13 Tragedia de Once: Familiares reclamaron al Congreso y a la Justicia por los «resarcimientos»

Este sábado se cumplieron13 años de la mayor tragedia ferroviaria del país, ocurrida el miércoles 22 de febrero del 2012 a las 8.30 en la terminal de Once, cuando una formación del tren Sarmiento chocó violentamente contra el andén de la estación. El saldo fue de 51 personas muertas, la pérdida de un bebé por nacer y más de 780 pasajeros heridos.

En el aniversario, familiares, sobrevivientes y algunas figuras de la política se hicieron presentes, como cada año desde entonces, se convocaron en la plataforma N° 2 de la terminal para recordar a las víctimas y pedir para que nunca se vuelva a repetir algo semejante. Todos los funcionarios y empresarios condenados por fraude al Estado y/o «estrago doloso» recuperaron la libertad (el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está detenido por otras causas).

El acto fue conducido por el periodista Franco Mercuriali y contó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff. «Este sonido (la sirena) que acabamos de escuchar despierta nuestra memoria, la mantiene viva y nos llama a reflexionar sobre lo que nos pasó. Porque la tragedia de Once nos pasó a todos. Quedaron más de 800 heridos y las vidas de 52 inocentes. Cada uno de ellos vuelven a este lugar cuando escucharon sus nombres”, expresó el conductor.

Tras el sonido de las sirenas, los familiares leyeron cada uno de los nombres que perdieron la vida aquella mañana posterior a los feriados del carnaval. De haber ocurrido en marzo, la tragedia hubiera sido aún peor. «Fue un día tremendo, y ya son 13 años pero parece que fue ayer. Te vas de acá huyendo de los fantasmas. Creo que no se hizo justicia, porque la gente sigue viajando igual. Justicia hubiese sido que algo cambie”, explicó Noemí, mamá de una víctima.

«No podemos pedir más. No indagué en el juicio civil, pero hay gente que sí lo necesita, pero a nadie le importa. Me fui de Buenos Aires a vivir con mi hija a Bariloche. Uno busca cambiar, no olvidar», agregó a TN la afligida madre.

María Luján Rey y Paolo Menguini, padres de la última víctima encontrada sin vida en el choche, volvieron a leer un crítico documento. «A las 8.32, el convoy sin frenos y menos compresores de lo que correspondía y sin ninguna defensa nos arrancaba hace 13 años un trozo de nuestras vidas», comenzó diciendo la exdiputado de Juntos por el Cambio.

«La Corte Suprema pidió revisar la pena contra (el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido), cuya culpabilidad fue confirmada en 2018, pero los tiempos se dilatan indefinidamente, siempre a favor del condenado», siguió Paolo, ex trabajador de la TVP. Ambos fueron siempre las caras más visibles de una lucha desigual contra el aparato kirchnerista, que logró «arreglar» a la mayoría de las víctimas antes del juicio y guardar silencio desde entonces.

El primer juicio oral por el caso comenzó el 18 de marzo de 2014. Fueron juzgadas 28 personas entre ex funcionarios y directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que tenía la concesión de la línea Sarmiento. En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo y otros 7 fueron absueltos.

Las penas más altas las recibieron Sergio Claudio Cirigiliano y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: 7 años de prisión cada uno. Jaime tuvo una pena única de 8 años por otras dos condenas y ya estaba preso por otras causas.

Los ex directivos de TBA Marcelo Calderón y Jorge Álvarez fueron condenados a 6 años de prisión, Juan Pablo Schiavi recibió 5 años y medio y el resto fueron sujetos de penas establecidas entre los 5 a los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. El maquinista Marcos Córdoba, quien era el motorman del tren Chapa 16 en el momento del estrago, fue condenado a 3 años y 3 meses.

En el segundo juicio por la Tragedia de Once, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto por el estrago, pero fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta pública que pudo haber desencadenado la tragedia.

Otros funcionarios condenados fueron Marcelo Calderón, director de Cometrans; Jorge Álvarez, director de TBA; Sergio Tempone, gerente de Operaciones de TBA; Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA; Jorge De Los Reyes, vicepresidente de TBA; Carlos Pont Verges, director de TBA y 10 directivos más de la concesionaria, que cayó recién al año siguiente, luego de otro choque en Castelar y de la asunción de Florencio Randazzo como ministro de Transporte.

«Jaime, uno de los responsables, habla de que su permanencia en un calabozo dañe su salud. Nada de eso fue certificado. No buscamos venganza. Hemos sido respetuosos de las condenas domiciliarias, pero no vamos a dejar engañarnos con artimañas para que un corrupto siga viviendo cómodamente fuera de la cárcel. Que cumplan lo que le corresponda. Jaima cumplió 70 años. La edad no alcanza para tener el beneficio», reza el documento leído esta mañana.

Rey habló de los «asesinos de escritorio». «La corrupción mata, pero también enferma. Es la cara de la muerte y su cómplice es el silencio. Daña también al cuerpo social. Las demandas civiles naufragan por los juzgados. No por falta de abogados. Ni de interés. Es la propia ausencia de la empatía de los jueces. Quienes tuvieron la posibilidad de ser indemnizados por las ART tuvieron un paliativo. Pero hubo víctimas precarizadas que no tuvieron ninguna ayuda».

«Volvemos a pedir a la justicia civil que acelere los tiempos. Se recurren una y otra vez los fallos favorables. Los años pasan y los daños se agigantan. El Congreso se comprometió a debatir una ley de resarcimiento, como hubo para otros casos (Cromañon), que nunca llega. No tenemos respuestas de tal discriminación», reclamó hoy Paolo Menguini.

