Acto en Ferro: Guillermo Moreno relanzó su espacio, con la mirada en la interna peronista

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno relanzó ayer su espacio «Principios y Valores», con un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste, donde además de presentarse el «Plan de Gobierno Peronista», se firmó el acta para la constitución del Consejo Superior Peronista, con miras a la interna y al 2025.

«Estamos preparados para resolver el desastre de la última década. La de Macri, del último gobierno socialdemócrata y del presidente Milei que lo único que hizo fue hundir a nuestro pueblo en la pobreza y falta de orgullo. Había una vieja frase del General Perón que decía ‘de casa al trabajo y de trabajo a casa’. Bueno, resulta que nos quitaron el trabajo y también la casa», aseguró el ex precandidato a Presidente de PyV.

Del encuentro formaron parte dirigentes de larga data en el PJ, organizaciones militantes y seccionales sindicales no alineadas con las cúpulas en la CGT. Moreno estuvo acompañado por el presidente de la COPEBO y secretario del SEOCA Julio Rubén Ledesma; el secretario general del Sindicato Obrero del Vidrio (SOIVA) y vicepresidente del partido PyV, Horacio Valdez; la UOCRA de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui; y afiliados de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), de la Federación de la Carne y de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS-ANSES), que conduce Leonardo Fabre.

«Cuando nosotros defendíamos el trabajo de los argentinos nos decían que nos habíamos quedado en el pasado, pero resulta que no éramos el pasado, ahora todos los gobiernos del mundo defienden el trabajo de su pueblo. No hay un buen gobierno si el pueblo no está organizado», manifestó Moreno.

Por su parte, Ledesma asumió que «es un momento histórico para el peronismo, un momento que todos esperábamos».

«El pueblo necesitaba escuchar a disertantes con una oratoria que naciera desde el corazón y de la necesidad del derecho de decirle a este gobierno, basta, no jodan más”, sostuvo el líder de los mercantiles de la Zona Oeste.

“Porque no queremos que sigan despidiendo a compañeros arbitrariamente porque no le cierran los números, eso no puede pasar más”, expresó el exdiputado, al mismo tiempo que reafirmó que va a “seguir en la lucha “, por lo cual adelantó que participará de la movilización al Congreso contra la Ley Base.

Ledesma destacó que Moreno “retoma las banderas de Perón, con quien tuvimos tres ministros de corte sindical que ingresaron al gobierno peronista”.

“Es que el discurso de Guillermo Moreno refleja todas las necesidades que tenemos ahora los peronistas y los argentinos, y la sociedad toda, de reencontrarnos para construir la patria justa y soberana que nos merecemos», indicó.