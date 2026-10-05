«Algunos quieren que nos sigan devorando», dijo el obispo de Morón, en el día de la Virgen del Buen Viaje

No somos parias, tenemos Madre y Padre. El Evangelio de Jesucristo nos invita a descubrir que tenemos un Padre, somos hermanos», rezó el obispo de Morón, Monseñor Alejandro Benna, en su homilía de este lunes 5 de octubre, en el Día de la Inmaculada Virgen del Buen Viaje, patrona de una ciudad que adoptaría como propia esa fecha «fundacional».

En la Catedral, el obispo continuó la misma línea que su sucesor y del episcopado, claramente enfrentado con el gobierno nacional a pesar de la próxima visita papal, programada para el 8 al 11 de noviembre. Las alusiones políticas fueron evidentes. «Algunos les gusta acentuar las heridas, las grietas. Somos hermanos. Francisco insistía tanto en esto. Algunos ya empiezan a ningunear las palabras del Papa antes de que llegue. No les importa lo que el Santo Padre nos viene a anunciar. A nosotros sí», apuntó Benna, antes de empezar a citar el «Martín Fierro» de José Hernández.

«Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si se pelean los de adentro…’. Se nota que algunos quieren remarcar esto, de pelearnos entre nosotros, para que nos sigan devorando (los de afuera). Queremos ser una nación cuya identidad sea la verdad y el compromiso por el bien común», deslizó el Monseñor.