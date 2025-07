Aniversario de Evita: Máximo Kichner y Guillermo Moreno cerraron acto en Hurlingham

A 73 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, el kichnerismo lanzó su campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre con un multitudinario acto en Hurlingham, el único distrito de Zona Oeste que es gobernado por el «camporismo». Los protagonistas de éste sábado en el microestadio de «La Catedral Sports» (de William Morris) fueron el titular del PJ bonaerense, Máximo Kichner, el líder del partido «Principio y Valores», Guillermo Moreno; el intendente, Damián Selci; y la jefa de Gabinete y primer candidata a concejal de Fuerza Patria, Florencia Lampreabe.

El encuentro tuvo la forma de «plenario», bajo la consigna «Cristina Libre», en referencia a la prisión domiciliaria que pesa sobre la jefa el espacio, Cristina Kirchner (condenada en diciembre del 2022 a 6 años de prisión efectiva por defraudación al Estado en el marco de la causa «Vialidad»), desde el momento que la Corte Suprema confirmó el fallo.

El eje de los discursos fueron la Justicia y la economía. «La acción del presidente es el veneno que debemos enfrentar con un antídoto. Y el mejor antídoto es un pueblo con esperanzas y con un propósito colectivo», arengó el hijo de la expresidenta. «El pueblo no la puede votar pero cada vez la extraña más, porque ella representa la otra Argentina posible», afirmó Lampreabe.

«El endeudamiento no es abstracto. Se siente en la vida de cada argentino. Los recursos que deberían ser destinados para las escuelas y hospitales terminan siendo utilizados para pagar deuda externa», comentó Kirchner. Y agregó que «si seguimos así no va a flamear el celeste y blanco en la bandera. Ese día no tiene que llegar jamás. Y para que no llegue no alcanza solo con militancia, alcanza con un pueblo convencido marchando en su defensa».

Selci también sumó agua para su molino: «Hace un año y medio pusimos en marcha la gestión para que Hurlingham salga del estancamiento y empiece a ir cada día un poco más adelante. En estas elecciones tenemos que defender ese rumbo e impedir que la motosierra se meta en nuestra ciudad», dijo con vistas a su primer desafío electoral como intendente.

Aunque éste año no habrá Primarias (ni internas), tendrá que enfrentar a su antecesor directamente en las generales, ya que, sin lugar en el oficialismo, Juan Zabaleta encabezará la lista de concejales de SOMOS, alianza que también nuclea a la UCR y parte del PRO.

Lampreabe, por su parte, se mostró confiada en que «cn la fuerza y el ejemplo de Evita y Cristina, vamos a salir a hacer patria en Hurlingham y seguir defendiendo todo lo que avanzamos este año y medio».

El ex secretario de Comercio Interior se elogió: «La historia se ocupó de decirnos que estábamos haciendo las cosas bien. Lo que hacíamos es defender el trabajo de los argentinos, la industria nacional, ahora lo está haciendo el mundo».

«Ahora que no hay más dudas, ahora que al peronismo lo ilumina la Verdad, la responsabilidad es mucho mayor. Porque ahora sabemos lo que tenemos que hacer cuando volvamos al gobierno. El mundo estará mirando el próximo gobierno peronista y la responsabilidad es de todos nosotros. Una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo», cerró.

