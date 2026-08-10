Cambios en la Red SUBE en el AMBA: Quitan descuentos en el SUBTE según las combinaciones

La Red SUBE dejó de aplicar desde este mes uno de los descuentos que alcanzaban a los pasajeros que combinan distintos medios de transporte entre Provincia y Ciudad de Buenos Aires. El cambio implica que quienes primero toman un tren y luego continúan su viaje en Subte ya no reciben el descuento del 50% que correspondía al segundo viaje dentro de la ventana de integración tarifaria.

La modificación afecta a los pasajeros que utilizan servicios de distintas jurisdicciones. En la práctica, el primer tramo del viaje en tren se mantiene con su tarifa correspondiente, pero al continuar el recorrido en subte ya no se aplica la bonificación de la Red SUBE que reducía a la mitad el valor del segundo viaje.

El esquema de descuentos, sin embargo, continúa vigente para las combinaciones entre medios de transporte que dependen de la Ciudad. Según explicaron fuentes de la administración porteña, el beneficio se mantiene tanto para el subte como para las 27 líneas de colectivos porteñas.

En esos casos, el primer viaje se abona con la tarifa completa, el segundo tiene un descuento del 50% y desde el tercer viaje el descuento alcanza al 75%. Para acceder al beneficio, las combinaciones deben realizarse dentro de un período de 120 minutos.

También continúan vigentes otros beneficios tarifarios, como el descuento para pasajeros frecuentes y las tarifas y pases especiales. Entre ellos se encuentran la tarifa Social, las tarifas Maestro y Estudiantil, el Boleto Educativo, el Pase para personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La modificación abrió un nuevo capítulo en la discusión entre la Nación y la Ciudad por el costeo de los subsidios al transporte y, en particular, por quién debe afrontar el costo de las combinaciones entre servicios que dependen de distintas jurisdicciones.

Desde el Gobierno porteño atribuyen el cambio a la decisión de la Nación de dejar de financiar esas integraciones tarifarias. Según aseguran en la Ciudad, desde octubre de 2024 el Gobierno nacional dejó de cubrir el costo de las combinaciones entre servicios de transporte de distintas jurisdicciones.

De acuerdo con esa versión, durante los últimos meses la Ciudad absorbió ese costo para evitar que el impacto se trasladara de manera inmediata a los pasajeros.

Fuentes del Gobierno nacional señalaron, en cambio, que la eliminación del beneficio fue una decisión de la Ciudad. “El subsidio de Red SUBE para subtes siempre fue absorbido por la Ciudad, Nación solo subsidió los colectivos”, plantearon desde la Casa Rosada. “La política de la Nación fue bajar la cantidad de subsidios y dejar de administrar transportes que no son de jurisdicción propia, sería como manejar el transporte de Córdoba”, insistieron.

El esquema que quedó vigente implica así una diferencia entre los viajes que se realizan exclusivamente dentro de la órbita de la Ciudad y aquellos que combinan servicios porteños con trenes o colectivos que dependen de otras jurisdicciones. En el primer caso, la Red SUBE continúa aplicando los descuentos. En el segundo, la integración dejó de operar.

El punto de discusión se suma a una disputa más amplia por el financiamiento del sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Nación y Ciudad mantienen diferencias sobre la distribución de los subsidios y sobre quién debe afrontar el costo de los servicios que atraviesan distintas jurisdicciones.

En este caso, la consecuencia concreta para los usuarios es que un pasajero que llega a la Ciudad en tren y luego toma el subte deja de recibir el descuento que hasta ahora se aplicaba automáticamente por la combinación. En cambio, quien realiza dos o más viajes entre medios de transporte bajo jurisdicción porteña mantiene las bonificaciones de la Red SUBE.