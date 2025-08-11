Campaña del FIT: Romina Del Pla recorrió estaciones del Sarmiento con banderas de Palestina

La exdiputada y primer candidata a senadora provincial por el Frente de Izquierda en la Primera Sección Electoral Romina del Plá (PO), recorrió este sábado las estaciones de Morón y Merlo, junto al diputado nacional Christian Castillo (PTS) y los candidatos a concejales de esos distritos de cara a las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre.

La recorrida comenzó por la mañana frente a la estación de Merlo y el área central, de la mano de los docentes Maidana David (concejal mandato cumplido), Natalia Moreno y las candidatas a consejeras escolares Emi López y Jésica Segale.

Hacia el mediodía la caravana se trasladó a la Plaza La Roche de Morón, donde esperaban los primeros candidatos a concejales Marcos Martinez (trabajador ferroviario del Tren Sarmiento y referente de la Izquierda Socialista); la Jorgelina Esteche (congresal de Suteba por la oposición e integrante del PGS), Juan Manuel Ávila (PO), Ágata Elsseser (trabajadora del Hospital Posadas) y Antonella Pane, estudiante y 1ra candidata a consejera escolar, entre otros.

Además de los panfletos de campaña, llevaron banderas identificatorias con el estado palestino, previo la marcha en CABA, entre otros puntos el país, con los principales referentes de izquierda, que reclamaron romper relaciones con Israel.

Durante la actividad también hubo expresiones culturales, con artistas y activistas que usaron la música, el teatro y la lectura de manifiestos para reclamar. Entre ellos, la actriz Cristina Banegas señaló: “Israel, Estados Unidos, Netanyahu y Trump son verdaderos asesinos y lo que menos que podemos hacer es salir a la calle cada vez que sea necesario”.