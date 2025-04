Caras largas: Kicillof firmó fondos para seguridad con intendentes opositores y otros díscolos

Tres semanas de después de haber firmado el mismo convenio con un centenar de intendentes (la mayoría de Unión por la Patria), el gobernador, Axel Kicillof, encabezó hoy junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto en el que 19 intendentes opositores y díscolos firmaron su adhesión al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.

En este encuentro, transmitir por redes sociales desde La Plata, hubo varias caras largas: En primer lugar, el intendente libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, hizo público salida del acto el discurso del mandatario provincial, que volvió a culpar a la Casa Rosada por la inseguridad en el Conurbano y los escasos fondos para el área.

«Respetuoso de las instituciones, vine a La Plata a firmar convenio de seguridad. En lugar de hablar de este tema @Kicillofok arrancó contra el gobierno nacional. Y dijo que @JMilei le roba los recursos a los bonaerenses. No lo voy a convalidar con mi presencia, por eso me fui», explicó Valenzuela en su cuenta de X, después de firmar el convenio.

Cada intendente tuvo algunos segundos frente a cámara para estampar la firma. El que no pasó desapercibido fue el de Hurlingham. El camporista Damian Selci sólo sonrió para la foto, pero mientras buscó intercambiar palabras con Kicillof, no en los mejores términos. No trascendió el contenido de sus palabras y gestos, pero el incómodo encuentro pasó en medio de pares opositores y frente a un gobernador que acababa de desafiar a Cristina Kirchner al desdoblar las elecciones bonaerenses. Un pedido de los intendentes, pero resistido por los más fieles a la jefa del PJ.

Reforzamos la protección de las y los bonaerenses🚔



✍️ 19 intendentes firmaron su adhesión al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, sumándose a los 100 que ya lo habían hecho en marzo. pic.twitter.com/1fkGfyWMuc — Gobierno PBA (@BAProvincia) April 16, 2025

Respetuoso de las instituciones, vine a La Plata a firmar convenio de seguridad. En lugar de hablar de este tema @Kicillofok arrancó contra el gobierno nacional. Y dijo que @JMilei le roba los recursos a los bonaerenses. No lo voy a convalidar con mi presencia, por eso me fui! pic.twitter.com/xzM7wkZfOs — Diego Valenzuela (@dievalen) April 16, 2025

Suscribieron el convenio hoy los intendentes de Ayacucho, Emilio Cordonnier; Balcarce, Esteban Reino; Bolívar, Marcos Pisano; Campana, Sebastián Abella; Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; Castelli, Francisco Echarren; Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; General Alvarado, Sebastián Ianantuony; General Guido, Carlos Rocha; General Pinto, Alfredo Zavatarelli; Junín, Pablo Petrecca; Olavarría, Maximiliano Wesner; Ramallo, Mauro Poletti; Saavedra, Matías Nebot; Tordillo, Héctor Olivera; 25 de Mayo, Ramiro Egüen; y Vicente López, Soledad Martínez.

Durante el acto llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “Dicen explícitamente que quieren fundir a las provincias pero esos recursos son el fruto del esfuerzo de los trabajadores bonaerenses y deben ser utilizados por el Estado nacional para cumplir con sus obligaciones”. “Desde la Provincia podemos trabajar todos los días para compensar esta situación, pero un país federal no puede prescindir del Gobierno nacional”, agregó.

Presentado el pasado 26 de marzo en la Escuela de la Policía , el fondo implica una inversión de $170.000 millones para Seguridad en los 135 distritos. Prevé la compra de vehículos policiales, infraestructura, equipamiento y otros gastos en los municipios con más de 70.000 habitantes, y la triplicación de los recursos para las policías comunales en los distritos con menos habitantes. Asimismo, se adquirieron 750 nuevos patrulleros y 700 motos para la Policía provincial.

Por su parte, Alonso subrayó: “Este amplio fondo forma parte de una política de seguridad que se lleva adelante con los 135 intendentes, teniendo en cuenta las características y los tratamientos de los municipios: lo hacemos sin ningún tipo de distinción política, pensando únicamente en seguir llevando más tranquilidad a cada barrio bonaerense”.

Por último, Kicillof subrayó: “Nuestro mandato no es destruir el Estado, al contrario, es ampliarlo para seguir otorgando derechos y trabajando para que nuestra sociedad tenga más trabajo, salud, educación y seguridad”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Economía, Pablo López; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; y funcionarios.