Casación revocó sobreseimiento de Fernando Espinoza, que irá a juicio por presunto abuso sexual

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) Fernando Espinoza (PJ) finalmente se enfrentará al juicio oral por una denuncia de abuso sexual, luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal dejara sin efecto el fallo en primera instancia que declarara su sobreseimiento por un tecnicismo legal.

La decisión también permite que la denunciante, Melody Rakauskas, continúe en la causa como querellante, luego de que el Tribunal Oral la apartara del expediente por no contar con abogado patrocinante al momento de esa instancia.

Para los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días esa medida fue «arbitraria». Previo al fallo unánime, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional realizó una audiencia en la que el abogado querellante, Ignacio Barrios, y los representantes legales de Espinoza dispusieron de 20 minutos para exponer sus argumentos.

La audiencia no estuvo destinada a determinar la responsabilidad penal del jefe comunal. La discusión se concentró en establecer si fue jurídicamente válido apartar a Rakauskas de su rol de querellante por haber quedado transitoriamente sin patrocinio letrado y, como consecuencia de esa decisión, declarar la falta de acción y sobreseer a Espinoza.

El abogado querellante y la denunciante. Fallo de la Cámara de Casación

La acusación contra Espinoza surgió en 2021, cuando Rakauskas trabajaba como secretaria privada del jefe comunal. La mujer denunció que el intendente había ido a su departamento con una supuesta excusa laboral y que allí intentó abusar sexualmente de ella. Espinoza negó los hechos.

La controversia llegó a Casación después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 resolviera excluir a Rakauskas como parte acusadora y dictar el sobreseimiento del intendente por “falta de acción”, tras la renuncia de su abogado defensor.

Al revisar esa decisión, el juez Horacio Días sostuvo que la situación de la denunciante debía analizarse desde su contexto de vulnerabilidad y afirmó que atravesaba una “situación de indigencia letrada”.