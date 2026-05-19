Con el IOMA en crisis, Kicillof reunió a intendentes para culpar a Milei por el «ajuste en Salud»

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, un encuentro con más de 60 intendentes para «analizar la situación sanitaria que atraviesa la provincia de Buenos Aires como consecuencia de los recortes del Gobierno nacional». Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.

“Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”, apuntó el mandatario. “No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, agregó.

“Debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura: como consecuencia, se ha sobrecargado todo el sistema público provincial y municipal”, sostuvo el mandatario bonaerense, y agregó: “Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance”.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Javier Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI”. “Nosotros trabajamos para que cada bonaerense se sienta acompañado por un Estado presente: vamos a seguir ampliando el acceso a la salud en los 135 distritos”, agregó.

Atravesamos una verdadera catástrofe sanitaria en la que miles de familias sufren el abandono explícito del Gobierno nacional.



Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social. En muy poco… pic.twitter.com/yfIbDVVyG0 — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 19, 2026

Durante la jornada, los intendentes firmaron un acta acuerdo conjunta para expresar su preocupación y reclamar la restitución de programas y recursos. Algunos fueron un tanto críticos y otro brillaron por su ausencia. Más allá de la campaña presidencial del MDF y de la difusión del encuentro, el malestar crece en los municipios crece en medio de la caída de la coparticipación, la crisis de IOMA y el aumento de la demanda social en los distritos bonaerenses.

Por la Zona Oeste del GBA, sólo estuvieron Mariel Fernández (Moreno) y Lucas Ghi (Morón). Sus pares de Hurlingham e Ituzaingó brillaron por su ausencia. De hecho, el gobierno del Pablo Descalzo salió a reclamar en off por la obra del Centro de Salud 17 de Octubre, de Villa Udaondo. La Provincia realizó el llamado a licitación en abril, pero sin oferentes para competir pospuso la apertura de sobres para el 2 de junio. Nada que mereciera un título en una agencia nacional como NA en defensa de los intereses sanitarios de un municipio que en 2009 decidió no tener hospital, siempre a la espera (desde su autonomía en 1995) de que Nación o Provincia se hagan cargo del servicio.

El encuentro sirvió también de antesala a la marcha federal al Ministerio de Salud que realizarán este miércoles 20 organizaciones tanto peronistas como de izquierda. Entre ellas SUTEBA y la CTA bonaerense, que nada reprochan al IOMA.

Aún así las denuncias de malversación contra la obra social bonaerense continúan. La semana pasada hubo varias marchas en La Plata, Mar del Plata y otras ciudades, convocadas por gremios independientes, prestadores a los que se les adeudan meses y afiliados que denuncian falta de atención y el cobro de copagos. Del mismo modo que la Asociación de Maestros de la Provincia prevé realizar el jueves una olla popular frente a la gobernación por paritarias libres.