Con un corte de ruta en Cañuelas, la Fesimubo inició el plan de lucha por el Consejo del Salario

Con cortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, la Federación de Sindicato Municipales Bonaerense (FESIMUBO) arrancó este lunes con su «Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado», en procura de un Consejo del Salario que lleva una década de dilaciones y promesas incumlidas, tras la sanción en 2014 de la Ley 14.656, la cual le devolvió los convenios colectivo de trabajo a los trabajadores estatales de los municipios de la Provincia.

El corte contó con la presencia del secretario General, Hernán Doval (Avellaneda), y de los sindicatos de las zonas Oeste y Centro del Conurbano, donde además de una «creciente Precarización Laboral a través de Monotributos y Becas que desfinancian el IPS y el IOMA» se pagan por debajo de la línea de la pobreza. El básico en Merlo no llega a los $200 mil, pero la mayor parte de los afiliados están bajo la órbita del oficialista José Luis Nuñez (del SEMM).

Lo mismo pasa en casi todos los municipios de la Zona Oeste. El salario mínimo aprobado por Presupuesto para este año en Ituzaingó arrancó en $300 mil. No hay paritaria que alcance. Aunque este mes se anunció una paritaria del 5% en agosto y 3% en octubre, el tercer aumento del año, el Presupuesto actualizado de Morón indica que hay salarios que están por debajo del Mínimo Vital y Móvil, establecido hoy en $376K para una jornada completa de 8 horas. Otro dato sobresaliente: Se confirmó que el 42% de sus casi 8 mil empleados están atados a un contrato precario.

«No puedo pedirle a otros que hagan lo que yo no hago. Por eso estamos acá, iniciando el plan de lucha, con los dirigentes a la cabeza», apuntó Doval este lunes, con un posteo subido a las redes sociales relacionadas con la Federación.