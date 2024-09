COPEBO: Rubén Lesdesma ratificó su alianza con Guillermo Moreno, ante «una realidad tirana»

El presidente de la Corriente de Pensamiento Bonaerense, Julio Rubén Ledesma, encabezó el sábado, en González Catán, una asamblea con dirigentes de las ocho secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires, para convocarlos a «reconstruir en unidad el peronismo», ante una “realidad completamente tirana que golpea al pueblo pero sobre todo a los jubilados y niños”.

“No hay otro camino, que construir un patria justa a través del peronismo”, indicó el dirigente mercantil de la Zona Oeste. En ese sentido ratificó el acompañamiento al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (líder de «Principios y Valores») porque “reivindica el peronismo” y “es prenda de unidad de todos los argentinos”.

“En este encuentro, se instó a que debemos volver empezar y recoger las banderas del peronismo. Hay que trabajar para todo el pueblo argentino, trabajar para la unidad del peronismo porque si no se une, un mal puerto nos espera a todos”, sostuvo Ledesma, a la vez que se cuestionó sobre ¿cuándo nos vamos a poner realmente de pie y vamos a reclamar lo que el pueblo realmente necesita?.

“Llegó la hora de que no bastardeen más a nuestro pueblo”, dijo el ex diputado. “El pueblo no está vencido”, arengó. Y aseguró que la Co.Pe.Bo que es un “sector que acompaña al ex secretario de Comercio” junto a él, Valdez, y otros tantos como Hugo Alonso, van a trabajar para plantear que se termine con “la canallada, la hipocresía y de hambrear al pueblo”.

Por eso, convocó que para que este 17 de octubre haya una movilización importante para “homenajear a nuestro líder Juan Domingo Perón y como consecuencia a Evita”. Será a las 17hs. en la Plaza Juan D. Perón, Av. Paseo Colón (CABA).

“En el día de la Lealtad, vamos a acompañar a Guillermo Moreno en esta movida de reflotar al peronismo y de buscar la unidad de todos. El poder de la convocatoria no se pierde nunca en tanto en cuanto, se tenga puesto en el corazón la azul y celeste, la bandera de nuestra patria”, expresó Ledesma desde La Matanza.