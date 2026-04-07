Cortes en la General Paz, Puente Pueyrredón y Puente Saavedra por el fin de un programa social

Organizaciones sociales y políticas se movilizaron hacia el puente de Gral. Paz y Ruta 3, en La Matanza; Puente Saavedra y Puente Pueyrredón, entre otros puntos del país, para protestar contra el cierre el programa ‘Volver al Trabajo’.

Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano, el oficialismo comunicó que el último día de cobro de este plan sería el 7 de abril y fundamentó que la medida se tomó de acuerdo al objetivo que plantea,desde el inicio de la gestión, la cartera de Sandra Pettovello sobre “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”.

“Los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras y las cooperativas de trabajo denunciamos, una vez más, que el Gobierno de (Javier) Milei pasa la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizadas del país. Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud, educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo y violencias son sostenidos con ese salario”, indicaron las agrupaciones presentes en la movilización.

#AHORA 🔴 | LA POLICÍA DE LA CIUDAD REPRIME EN PROVINCIA



➡️ Trabajadores de la Economía Popular protestan en Ruta 3 y General Paz por la eliminación del plan Volver al Trabajo.



🚨 La policía de Macri cruzó la Avenida para reprimirlos. También se mantienen cortes en otros… pic.twitter.com/LlG9yJIuTs — Barricada ★ TV (@barricadatv) April 7, 2026

La finalización del plan Volver al Trabajo afecta a más de 950.000 trabajadores que realizan tareas comunitarias para las propias organizaciones e, inclusive, municipalidades, por un ingreso de $78 mil pagado por el Estado nacional.

Lo mismo sucede con quienes realizan producción textil, reciclado, venta ambulante en espacio público y agricultura familiar campesina indígena; en cada distrito, también, se realizan tareas municipales como limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura “que se complementan” con dicho salario.

“No se puede tapar el sol con las manos, el Gobierno Nacional pretende manipular estadísticas para mentir sobre la situación real de millones de argentinos y argentinas que, día a día, ingresan y se sumergen en la pobreza y el endeudamiento. Cifras truchas que no reflejan la caída sostenida en el consumo de carnes y lácteos.En el marco de un proceso de recesión e inflación, la finalización de Volver al trabajo se produce mientras los cierres de nuevas posibilidades de fuentes laborales y despidos masivos están a la orden del día”, concluyeron.

#AHORA

En el corte de General Paz y Ruta 3 junto al movimiento piquetero en defensa de los 900.000 puestos de trabajo del programa "Volver al trabajo" que el gobierno nacional de Milei está dando de baja. pic.twitter.com/B5iOmm1yrZ — Romina Del Plá (@RominaDelPla) April 7, 2026

Finalización del Programa Volver al Trabajo y reconversión en Sistema de Vouchers.@JMilei pic.twitter.com/8Tm5SRpCrw — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 7, 2026

De Guatemala a Guatepeor

La referente del MST Mónica Sulle aseguró hoy que el Gobierno «mintió» al hablar de transformación de «planes» porque «ni capacitaron ni dieron empleo», aunque explicó que la estructura es aprovechada para precarizar empleo público.

«Cuando conformaron el programa Volver al Trabajo, establecieron la fecha de caducidad en abril de este año y congelaron los planes en $78 mil. Ya quitaron los alimentos, ahora la ayuda social. Son casi un millón de programas que caen, en momentos donde no hay empleo y cerraron más de 25 mil empresas», indicó a Mpquatro radio.

«Nunca se vivió de un programa, pero podemos sostener los comedores de las organizaciones sociales intermediarias. Los beneficiaros hacen las tareas comunitarias. La ayuda escolar, reciclaje. Por eso existimos», explicó Sulle.

El Ministerio de Capital Humano también dio de baja en marzo 25 cooperativas que tenían domicilio en una Usina de la Municipalidad de La Matanza. «Los compañeros van a los municipios a limpiar. Algo más le dan en el municipio. Ante la necesidad, los compañeros van y después hacen changa. Es mano de obra ultrapecarizada», indicó.