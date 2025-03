«Creo en Morón»: Lanzan una línea interna peronista en apoyo al liderazgo de Kicillof y Lucas Ghi

El intendente, Lucas Ghi, recibió éste sábado el apoyo de una nueva línea interna del peronista llamada «Creo en Morón», conformada por las agrupaciones «La Perón Vive», de la concejal (mc) Julieta Laviuzza; Peronismo de Pie de la concejal Daniela Burgos; y la Ramón Carrillo Morón de Tomás Balestrini.

También participan Eduardo Calvimonte, del Movimiento Mayo; el presidente del PJ Morón, Claudio Román; y referentes de la CGT y CTA local.

El lanzamiento se realizó en el Cabildo Cultural (Cabildo 352) y contó con la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, representante del gobernador y líder político del espacio, Axel Kicillof.

Burgos abrió el acto central y destacó que «tenemos un objetivo que es que volvamos a creer, es el momento de dar el paso adelante». «Somos militantes políticos de Morón desde hace muchísimos años y la irrupción de Milei nos obliga a afrontar el desafío, para que volvamos a creer en la política como una herramienta de transformación. Hoy damos un paso al frente para demostrar nuestro compromiso», indicó.

Por su parte, Balestrini se refirió a la identidad del espacio: “Acá confluimos militantes, compañeros y compañeras que crecimos en un Morón grande. Y que fue grande por sus vecinos, sus instituciones, su militancia histórica y joven. Es por eso que hoy ratificamos la importancia de seguir generando comunidad, de estar cerca de la sociedad que es la más golpeada por las políticas de ajuste. Y por eso acompañamos al intendente en esta nueva etapa para transformar Morón”.

Mientras que Julieta Laviuzza aseguró “venimos a proponer un espacio que no es en contra de nadie, sino que es con todos aquellos que alguna vez creyeron en algo, para decirles que si hay espacio para eso, hay espacio para que la política transforme realidades».

Katopodis se refirió a “la responsabilidad de organizar a la gente y que podamos canalizar la bronca y el enojo, para que no se transformen en odio».

«Estar en Morón hoy es muy importante, porque es fundamental lo que podamos hacer cada uno en nuestro barrio, en nuestra comunidad en nuestro club, con cada vecina y con cada vecino. Enfrentamos una disputa que es central y que es decidir dónde queremos que esté la Argentina, en qué lugar. Porque donde ellos quieren poner al país, no está bueno. Aun cuando les salga bien todas las cuentas, que no parece que les están saliendo bien, el lugar de llegada es sin laburo, sin obra pública, sin universidad, con salarios bajos, no es un buen lugar para la Argentina», sostuvo.

Y concluyó “nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar todos los días para que cada votante que se equivocó, cuando mire para este lado, no nos vea los sillazos, sino que nos vea como están ellos, organizándose, juntándose, arremangándose para bancar a Lucas y para hacer todo lo que tenemos que hacer para que esta Argentina empiece a tener futuro”.

En el cierre, Lucas Ghi aseguró que “hay un pueblo consciente de su deber histórico, del imperativo ético, del mandato popular que es ‘no pasarán’».

«Acá hay una fibra viva, sensible, movilizada, que a partir de este momento, nos vamos a encontrar en todas las calles, en todos los barrios, en todos los rincones de este distrito para renovar la confianza, el crédito y la legitimidad de nuestros vecinos a base de entrega, de esfuerzo, de amor, de compromiso y de coherencia. Gracias compañeros. Yo vengo a ratificarles que creo en Morón. Yo vengo a comprometer toda mi energía, junto con Daniela, Tomás y Julieta, junto con Gabriel, junto con los que no están, juntos a los que tenemos que ir a buscar para seguir gobernando, transformando la realidad y soñando por un futuro mejor. Axel lo representa”, cerró el intendente.

También dijeron presentes e integrante del Frente Renovador Jorge Laviuzza; los funcionarios bonaerenses Adrián Grana (Lealtad) y Ariel Aguilar; secretario de ATE y CTA Morón, Darío Silva; representantes de Pueblo Unido Patria y Futuro, Gastronómicos, Descamisados, Movimiento De Unidad Peronista (Morón), Agrupación Eva Perón, PJ Merlo e Ituzaingó, Frente Grande, Vertiente, Epika Morón, La Gloriosa, Socialismo Para La Victoria, Agrupación 25 De Mayo, La Corriente La Militancia (Dybner), La 26 De Julio Morón, Barrios De Pie, 29 De Mayo, 8 Octubre Morón, La Vallese, y referentes de SETA, Sindicato de Municipales Morón; la concejal de UxP de Hurlingham, Viviana Lodos; y dirigentes peronistas como Silvio Costa; Daniel Palachi, Eugenio Molina y Luis Orbizo.