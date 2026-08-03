CTERA cumple con un paro nacional docente y la izquierda lo extiende hasta el martes en PBA

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.

El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas; el reclamo es por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

En la Provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor anunciaron un paro de 48 horas, por lo que mantendrán la medida durante ambas jornadas. Entre las seccionales que adhirieron se encuentran: La Matanza, Tigre, Mar del Plata, Bahía Blanca y otros distritos con representación de la corriente de izquierda.

Además de Ctera, también ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Conadu y Conadu Histórica se suman al paro en todos los niveles educativos. Por su parte, la CTA-A (Central de Trabajadores Autónoma) y CTA-T (Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina) expresaron su apoyo.

Respecto del alcance del paro, desde ATE informaron que hay un “acatamiento en todo el país” en la previa a la movilización que realizará al Ministerio de Economía a partir de las 10.

Según aclararon, se “garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores”.

Julio Cordero , Secretario de Trabajo, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre el paro docente.



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En este sentido, se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y Anses atenderán únicamente emergencias.

Del lado del gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano anunció una “inspección muestral” en las escuelas de todo el territorio nacional con el fin de que los gremios cumplan con la cobertura del 75% del servicio marcado como esencial en la reforma laboral.

“En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, indicó el ministerio a cargo de Sandra Pettovello.

“En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, agregaron desde la cartera.

Según indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “va a haber muestreos y en función de eso, si se comprueba el incumplimiento de la ley, se analizarla la aplicación de multas a los gremios involucrados”.