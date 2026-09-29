De apoyar a resistir a Milei: Luis Barrionuevo inauguró nueva sede central de UTHGRA en Morón

En un encuentro que contó con la presencia de funcionarios de Provincia y de la Zona Oeste, el histórico secretario general del sindicato gastronómico inauguró hoy la renovada sede central de UTHGRA Regional Morón. Muy lejos de aquel primer apoyo al candidato presidencial Javier Milei, en las PASO de 2023, el dirigente cuestionó a la CGT y respaldó la candidatura de Axel Kicillof, augurando romper el maleficio de todos los gobernadores de la Provincia.

«Espero que la CGT se despierte. Tomaron valium, lexotanil. Son tres, no sacamos uno, todavía. Pero no importa. No falta mucho. Hay que aguantar hasta el año que viene. Vamos a ser gobierno. A romper con todos los tabúes: Dicen que nunca sale de Buenos Aires el Presidente. Ahora va a salir», cerró su discurso en la puerta de la nueva delegación.

Detrás suyo estaban el intendente, Lucas Ghi; el de Ituzaingó, Pablo Descalzo; y su padre, Alberto Descalzo, quien fue designado en el BAPRO y a su vez coordinador de la campaña federal del MDF. El baño de peronismo le vino bien al delfín local de Kicillof, quien le entregó un Gallito de Bronce al autor de frases tan célebres como «nadie se hizo rico trabajando» y «soy el recontra alcahuete de Menem». La ceremonia fue encabezada por el exconcejal Domingo Bruno, secretario de UTHGRA Morón; y Alfonso Martínez, único referente sindical en la lista de Fuerza Patria de 2025. También asistieron el ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Corrrea; la presidenta del HCD de Morón, Sibila Botti (FR) y los titulares de la Unión Industrial del Oeste (UIO), Edgardo Gámbaro y Domingo Mansilla.

"Creo que el futuro Presidente va a romper todos los tabú que hay, que dicen que de la provincia de Buenos Aires no sale. Ahora va a salir", afirmó Luis Barrionuevo, en referencia a @Kicillofok, durante la inauguración de la nueva sede de UTHGRA-Morón pic.twitter.com/5FsxKQsQS9 — MMorenoNoticias (@mmorenonoticias) September 29, 2026

La presentación del ex legislador coincide con un momento de disputa con el Gobierno nacional por el manejo del gremio. Es que la Secretaría de Trabajo no sólo no lo reconoce como autoridad sino que acudió a la Corte Suprema para validar su determinación y frenar el dictamen de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que le ordenó a la cartera de Julio Cordero un plazo por cinco días para reconocer el mandato del líder sindical.

Para el gobierno de Javier Milei, la última reelección de Barrionuevo fue una simulación. «No votaron 150 mil trabajadores en la última elección. Solo con ver los registros de ARCA aparecen 132 empleados con más de seis meses de antigüedad y en condiciones de votar en la actividad gastronómica», citó una fuente libertaria a la agencia NA.

Pero ese limbo depende de recurso extraordinario ante la Corte. Por lo pronto, Luis sigue rumbo al 2027. «Voy a ir como candidato a senador nacional por Catamarca, porque no voy a permitir que los Saadi vuelvan”, afirmó días atrás.

En marzo de 2003, Barrionuevo logró postergar las elecciones en esa provincia, merced a piquetes y quema de urnas. El conflicto comenzó luego de que la Justicia catamarqueña inhabilitara su candidatura, por no cumplir el requisito de cuatro años de residencia efectiva inmediata a la fecha de los comicios que establecía la Constitución provincial.

Finalmente, Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social) se impuso en agosto con el 50% de los votos, por sobre Liliana Barrionuevo, la hermana del gastronómico, quien no pudo revertir la inhabilitación judicial. Gobernó hasta 2011.

uestra seccional #UTHGRAZonaOeste inauguró oficialmente su nueva sede, en un acto que reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes sindicales, invitados especiales y trabajadores del sector gastronómico y hotelero.#UTHGRA #NuevaSede pic.twitter.com/9yjDULwcZP — UTHGRA Central (@UTHGRAPrensaOk) September 30, 2026