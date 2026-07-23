Debate sobre el «Pensamiento Nacional» en ATE Morón: Del ajuste en el Estado al apoyo a Kicillof

La Seccional Morón de la Asociación de Trabajadores del Estado fue sede este jueves, en el predio del Hospital Posadas, de una jornada sobre el «Pensamiento Nacional, Peronismo-Sindicalismo: procesos y desafíos», co-organizada junto con la Agrupación «Héctor Pelusa Carrica».

El secretario de ATE y CTA Morón, Darío Silva, ofició de anfitrión en una mesa extensa de la que participaron la secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas (SENASA); los secretarios Adjunto y de Organización de ATE Provincia, Eliana Aguirre y Leonardo Vázquez; y el director de Asuntos Gremiales del Municipio de Morón, Martín Pérez.

Además de Santiago Giménez, por la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraES) de La Matanza; Daniel Garay, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación; Romina Cortaberria, de SADOP La Matanza; y el ex presidente del HCD de Morón Oscar Álvarez (referente de El Palomar y de la Agrupación «La Vertiente»).

Durante el encuentro se planteó la necesidad de «profundizar» y «fortalecer» la unidad del campo popular, dentro de un Estado que viene siendo «golpeado por las políticas de ajuste» y el «avance sobre los derechos conquistados por los trabajadores».

El referente de FeTraEs no escapó al debate del interno. «La única garantía real de derechos para el pueblo la ha pensado y escrito el peronismo», dijo y pidió volver a la Constitución de 1949, derogada tras el Golpe de 1956 (parte de los derechos sociales fueron resumidos más tarde en el Artículo 14 Bis) . Luego exhortó a respaldar sin vueltas la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

Por su parte, Martín Pérez sostuvo que «no hay un sólo gremio en Morón que no tiene problemas de cierres o despidos y es el sindicato del plástico, donde ya les están aplicando la reforma laboral, por lo cual también tienen un problema».

Al cierre de la jornada, Silva sostuvo que es indispensable que la clase trabajadora vuelva a ponerse al frente de la organización y la conducción del movimiento popular para enfrentar este modelo de exclusión y ajuste, defendiendo un Estado presente, los derechos laborales y la justicia social como banderas irrenunciables.