Dirigentes de LLA arremetieron contra el kirchnerismo, tras la vandalización de sus locales

La estructura bonaerense de La Libertad Avanza denunció una serie de ataques contra locales partidarios, tras el fallo de la Corte Suprema confirmó la condena por defraudación al Estado de Cristina Kirchner. Los grafitis con distintas consignas amenazantes alcanzó a sedes de LLA de Quilmes, Tigre, Mar del Plata y, en las últimas horas, Ituzaingó.

La foto de la fachada de la sede de Ratti 2736 fue difundida por el concejal libertario Juan Larralde. «Ultra kitchneristas de extrema izquierda pro Irán vandalizaron nuestra sede libertaria anarcocapitalista en #Ituzaingó», twitteó.

De inmediato, se sumaron en las redes el excandidato a intendente, Hugo Equiza; y el coordinador territorial Luis del Corral, con un mensaje en clave electoral: «Este vandalismo solo nos da mas ganas de seguir adelante y potenciar nuestros esfuerzos al máximo, Kukas cagones que la juegan por atrás, cada día que pasa un día menos que les queda gobernando en Ituzaingó y en la provincia, gracias @javiermilei por haber hecho posible este cambio».

Pocas horas después del fallo, aparecieron pintadas en dos sedes del GBA que decían “Con CFK no” y daños en la fachada, mientras que en la ciudad de Mar del Plata, dirigentes locales denunciaron carteles rotos y tachaduras con pintura.

Al respecto, el principal armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se pronunció en repudio a los episodios vandálicos y compartió imágenes de lo ocurrido a través de las redes sociales.

“Las amenazas se extienden por toda la Provincia. En Tigre y Mar del Plata también nos topamos con mensajes nefastos. ¿No será que son ellos los que tienen miedo? La Libertad Avanza”, publicó en su cuenta de “X“.

En paralelo, el senador bonaerense Carlos Curestis replicó el mensaje de Pareja y reforzó la posición del bloque libertario en la Legislatura: “Mientras ellos amenazan, la Libertad Avanza a paso firme. VLLC!”, escribió.

Por su parte, el referente de LLA en Tigre, Nicolás Scioli, exigió una investigación urgente para esclarecer los hechos y apuntó contra los responsables a través de una publicación en la red social “X“. “Esto refleja una intolerancia política inaceptable. Necesitamos respetar todas las voces en este país, sin excepción”, fustigó el dirigente libertario.

En Quilmes, la situación generó mayor preocupación. El local atacado fue el mismo que había inaugurado Javier Milei durante su campaña presidencial, lo que despertó sospechas entre los referentes partidarios sobre la intencionalidad del hecho. Desde sus redes sociales, el actual secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, aseguró que “sabían perfectamente a dónde ir”, y remarcó: “Justo en el municipio de la kirchnerista Mayra Mendoza”.

Además, denunció que los agresores pintaron la fachada de una vivienda vecina, ajena al partido, lo que agravó la tensión en el distrito. “Pintaron la casa de vecinos que no tienen nada que ver. No les importa nada, nunca les importó. ¿La policía de Kicillof? No se podía quedar porque había pocos efectivos. Los violentos de siempre son ellos”, afirmó el ex legislador bonaerense.

Así dejaron un local de LLA en Tigre……

Realmente creen que así nos van a convencer de que uds representan al pueblo? pic.twitter.com/InKypqD10n — graciela travaglini (@travaglinigra) June 16, 2025

LA LOCURA ES TOTAL 😵‍💫



KUKAS VIOLENTOS ‼️



KIRCHOS VANDALIZAN EN EL CONURBANO, LOCALES DE LIBERTAD AVANZA.



EN ESTE VIDEO GRABADO POR MILITANTE DE LLA, MUESTRAN COMO DEJARON LAS KUKARACHAS, EL LOCAL PARTIDARIO EN QUILMES👇🏻 pic.twitter.com/wV6viyxH6a — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) June 12, 2025