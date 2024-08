El 29 y 30 de agosto: La Universidad de Morón será sede de las VII Jornadas Nacionales de Economía

La Universidad de Morón será la sede de las VII Jornadas Nacionales de Economía, organizadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y la Escuela Superior de Economía y Negocios de la UM, el jueves 29 y viernes 30 de agosto, en el Salón Auditorio de Machado 854.

Ambas jornadas se desarrollarán entre las 17 y 21 horas y, bajo el lema “Estrategías para un nuevo modelo económico”, contarán con la participación de renombradas figuras del ámbito económico, tanto de la Argentina como de Latinoamérica.

Al respecto, el decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios, Domingo Mazza, señaló: “Es un honor para la Universidad de Morón ser sede de estas jornadas. Creemos que la pluralidad de voces y el debate en espacios académicos es fundamental para ampliar los conocimientos de profesionales, docentes y estudiantes. Estamos agradecidos de haber sido elegidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires para este encuentro tan esperado por todo el sector”.

Entre los disertantes, se destacan Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación; Eduardo Conesa, ex director ejecutivo del Banco Mundial; José Urtubey, co-fundador del Grupo Tapebicuá; Martín Tetaz, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires; Diego Bossio, ex diputado nacional y ex titular de ANSES y Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, entre otros.

Las jornadas se desarrollarán de manera híbrida, por lo que los asistentes podrán optar por participar de manera virtual o presencial. La inscripción es libre y gratuita y quienes deseen asistir de manera presencial deberán registrarse aquí. En tanto para la participación virtual deberán dejar sus datos en este link.