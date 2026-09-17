El desempleo subió a 7,9% (8,8 en el GBA) en el segundo trimestre y volvió a niveles de la pandemia

El desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad saltó al 45%, según informó hoy el INDEC.

Se trata del nivel más alto de desocupación en cinco años (2021), cuando la Argentina estaba saliendo de la pandemia del Covid. La cantidad de personas desocupadas en la Argentina subió a 1,8 millones, según el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales.

La informalidad subió en el último año del 43,2% a 45%, mientras el empleo formal cayó de 56,6% a 54,9%. De esta manera, la informalidad alcanzó a 10,2 millones de personas, mientras que los 12,5 millones de trabajadores restantes está en condiciones de formalidad.

En medio de una fuerte caída de los salarios, además, los ocupados demandantes se ubican en niveles similares a los de 2025 y a los de la pandemia (2021) en torno al 16,9%.

Entre las regiones con mayor desocupación se destacan la Pampeana con un 9,7% de su población sin trabajo, con mayor tasa en el Gran Rosario (11,5%) y Gran Córdoba con el 10,5%. Detrás quedó el Gran Buenos Aires con el 8,2%.

Hacia adentro, los partidos del conurbano muestran un desempleo del 8,8% y en la Ciudad de Buenos Aires se observa un 5,6%.

La pérdida de empleo hacia adentro de las direntes ramas de actividad es algo alarmante, ya que la Industria se ubicó en el 9,5% desde el 7%, mientras que Comercio saltó del 16,7% al 18,5%. Construcción, en tanto, baja del 20,5% al 19,8%.

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Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026