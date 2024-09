El Gobierno expone aún más a los municipios: Pidió informar en dónde se cobran tasas a los combustibles

El Gobierno de Javier Milei dio otro paso para exponer a los municipios sobre los gravámenes que pesan sobre el consumo. En este caso, obliga a las estaciones de servicio a informarle a sus clientes si en ese lugar se cobra alguna tasa sobre la venta de combustibles. Algo que ocurre en casi todas las comunas del GBA.

A través de la resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía nacional, se estableció que las estaciones de servicio que actúen como agente de retención de las comunas, lo deban aclarar mediante un cartel que debería expresar el siguiente texto: “En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles. Para más información, podrá consultar la página web de la Secretaría de Energía”.

Asimismo, se dispuso que el cartel (calcomanía) se coloque en un lugar visible de cada surtidor, con el diseño y los parámetros establecidos por el Gobierno. Las empresas petroleras podrán elegir los colores, mientras que en las bocas de expendio que no tengan marca o bandera determinada, la calcomanía será amarilla.

Las empresas tendrán un plazo de 120 días para adecuarse a esta normativa. Aquellas que no cumplan con lo ordenado serán pasibles de sanción pecuniaria. Esto corre para todos los municipios. Tres de Febrero, San Martín y San Miguel no cobran nada. En Morón se intentó, en pandemia, pero finalmente el gobierno de Lucas Ghi dio marcha atrás con la reforma (lo que sí se cobra es la tasa vial a la Autopista del Oeste).

El viernes el Concejo Deliberante de Tres de Febrero sancionó una ordenanza que establece se informe en cada estación de servicio que en nuestro municipio no cobramos tasa vial al combustible. Porque menos impuestos es más trabajo! pic.twitter.com/YEB7QCjLvL — Diego Valenzuela (@dievalen) September 17, 2024

Los municipios que sí gravaron los combustibles (aunque en rigor no son impuestos, sino tributos locales) son:

Avellaneda (Jorge Ferraresi): Incremento de la tasa vial del 0.6% al 2%.

Lanús (Julián Álvarez): Implementación de una tasa del 2%.

Lomas de Zamora (Federico Otermín): Tasa del 2%.

Quilmes (Mayra Mendoza): Tasa del 2%.

Almirante Brown (Mariano Cascallares): Tasa del 2%.

Berazategui (Juan José Mussi): Tasa del 2%.

Florencio Varela (Andrés Watson): Incremento de la tasa vial del 1% al 2%.

San Vicente (Nicolás Mantegazza): Tasa del 2%.

La Matanza (Fernando Espinoza): Tasa del 1.55%.

Luján (Federico Boto): Tasa del 1.5% (aún no aplicada).

Pilar (Federico de Achával): Tasa del 2.5%.

San Fernando (Juan Andreotti): Tasa del 3%.

Tigre (Julio Zamora): Tasa del 1%.

Escobar (Ariel Sujarchuk): Tasa del 1%.

José C. Paz (Mario Ishii): Tasa de $9.28 por litro.

Hurlingham (Damián Selci): Tasa de $1.44 a $1.55 por litro.

Malvinas Argentinas (Leonardo Nardini): Tasa de $0.75 a $1 por litro.

Ituzaingó (Pablo Descalzo): Tasa del 2%.

Moreno (Mariel Fernández): Tasa del 2.5%.

General Rodríguez (Mauro García): Tasa de $10 por litro.

Merlo (Gustavo Menéndez): Tasa del 2.5% a 3%.

Por mayoría, el HCD de Moreno creó otra tasa municipal que grava la venta de combustibleshttps://t.co/glZRh2k1QH https://t.co/Wt8UfADhdb pic.twitter.com/Op7y3uYcux — Darío Albano (@albanodl) April 17, 2024

La batalla impositiva

Esto ocurre a una semana de que la misma cartera dependiente del Ministerio de Economía prohibiera el cobro de impuestos provinciales y tasas en las boletas de servicios esenciales como la energía eléctrica o el gas.

Una medida que está en discusión y que seguramente se judicializará. Al día siguiente, el gobernador Axel Kicillof hizo saber que la Provincia seguirá recaudando en las boletas de empresas cuya jurisdicción en provincia. Consideran que sólo es aplicable para los casos de Naturgy, Edenor y Edesur y Aysa, llegado el caso.

Esto es porque las comunas, además de cobrar la Tasa de Servicios Generales a sus contribuyentes, recaudan por duplicado el servicio de alumbrado público, por ejemplo. Eso también es resistido por los intendentes. «En Morón cobramos el alumbrado público, que es algo habilitado por el ENRE. No puede un decreto más que una ley. Lo que está pasando en algunos municipios, es que le cobran hasta un porcentaje de la Tasa de Seguridad e Higiene a los comercios. Eso no lo hacemos. No sabemos si lo que dispuso el Gobierno de Milei también nos va a afectar. Nadie nos sabe explicar», se quejó un funcionario de Ghi.