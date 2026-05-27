El lunes 1 de junio, aumentan los colectivos en Capital y Provincia, trenes metropolitanos, subtes y peajes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará este lunes 1° de junio una suba del 4,6% en colectivos urbanos, subte y peajes, y mantendrá el esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación más un 2%; mientras que en la Provincia de Buenos Aires el incremento será del 4,8% y el boleto mínimo superará por primera vez los $1.000.

Los trenes metropolitanos, por otra parte, subirán otro 15%, por lo que el boleto mínimo llegará a los $379.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivos en la Capital Federal pasará de $753,74 a $788,28. En el subte, el pasaje subirá de $1.490 a $1.558. Mientras que los peajes, en hora pico se irán de $6.121,62 a $6.280,78 en Perito Moreno y 25 de Mayo; y de $2.544,99 a $2.611,15 en la Illia.

Por su parte, el territorio bonaerense ya aplicó un par de subas del 10% adicional y ahora, con el nuevo ajuste, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $1.015,61. Luego, el tramo de 3 a 6 km se va a $1.142,55; de 6 a 12 kilómetros a $1.269,50; de 12 a 27 km costará $1.523,40; y de más de 27 km $1.791,02.

Los colectivos de jurisdicción nacional siguen un esquema distinto de actualización, debido a que se les había aplicado un incremento el 18 de mayo, cuando el boleto mínimo pasó a $714, y el próximo ajuste será del 2% el 15 de junio, jornada en la que el boleto mínimo se irá a $728,28, previendo otro incremento del mismo orden en julio.

Índice Bondi Abril 2026 📈

📷 Costo real del boleto: $2.125,34

💳 Tarifa técnica (Boleto + Subsidio): $1.609,11. pic.twitter.com/GmGr5r2SpY — aaeta (@aaeta_arg) May 15, 2026

En tanto que el cronograma de incrementos para los trenes continuará con subas del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. De esta manera, el subte va a seguir siendo el medio de transporte con la tarifa más alta dentro de la Ciudad.

Fuentes oficiales argumentaron que la actualización busca “garantizar la continuidad del servicio en un contexto de aumento de costos operativos”, bajo el registro de que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 los costos del sistema crecieron más de un 80%.

En el caso de los colectivos, el aumento impacta sobre las 28 líneas que gestiona la Ciudad, manteniéndose el boleto segmentado por distancia para quienes pagan con tarjeta SUBE o medios de pago electrónicos, por lo que los viajes de 0 a 3 kilómetros costarán $788,28; de 3 a 6 km $875,90; de 6 a 12 km $943,3 y de más de 12 km $1.010,90.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la actualización apunta a recomponer el atraso tarifario y a reducir el nivel de subsidios, dado que actualmente la Ciudad cubre cerca del 70% del costo del sistema de colectivos y destina unos 390 millones de dólares al año para sostener el transporte público, de los cuales 170 millones corresponden a colectivos y 220 millones al subte.

En el subte, la cobertura mediante tarifa sigue por debajo de los niveles históricos, ya que los ingresos por boletos representan alrededor del 23,7% del costo total del servicio, mientras que el resto es cubierto con subsidios, cuando históricamente ese porcentaje se ubicaba entre el 35% y el 40%.

A pesar de las subas, el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes continuará vigente y a partir de los 20 viajes mensuales los usuarios acceden a rebajas escalonadas del 20%, 30% y 40%, manteniéndose los beneficios de la Red SUBE y los pases especiales como el boleto estudiantil, la tarifa social y los beneficios para jubilados, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

🎫AUMENTA EL BOLETO DEL BONDI – CABA Y GBA



Desde el 01/06/2026, estas son las subas según las distintas categorías de bondi:



🔵PBA y La Plata: 4,86% (inflación 2,8 GBA + 2%)

🟡CABA: 4,58% (inflación 2,6 INDEC + 2%)

🟪NACION: aumenta el 15/06 pic.twitter.com/TFxEtU7Glz — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) June 1, 2026

Desde la Ciudad sostuvieron que los incrementos permiten sostener inversiones en el sistema, entre ellas la compra de 174 coches para renovar la flota de la Línea B, otros 40 para las líneas A y C, el avance del plan de renovación integral de estaciones y obras de infraestructura orientadas a mejorar la operación y la frecuencia.

Peajes

En cuanto a los peajes, el ajuste también está argumentado en la necesidad de mantenimiento de la red vial y la actualización de costos.

Autopistas Urbanas (AUSA) administra 29 kilómetros de trazas con peaje y otros 21 kilómetros libres, encontrándose entre estos últimos las avenidas Cantilo y Lugones, y las autopistas Dellepiane, Cámpora y 9 de Julio Sur, cuyos ingresos permiten financiar trabajos de repavimentación, iluminación, señalización y mantenimiento general.

Además, dejarán de funcionar las últimas cabinas de pago manual en la autopista 25 de Mayo, con lo que todo el sistema porteño operará con la modalidad Free Flow y con registro de Telepase obligatorio.

(NA)