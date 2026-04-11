El Ministerio de Salud privatizó la Seguridad del Hospital Posadas y seguirían con limpieza y cocina

El Ministerio de Salud tercerizó el servicio de vigilancia en el Hospital Nacional Alejandro Posadas y se cree que lo mismo podría hacer con la cocina y la limpieza. Este viernes se despidieron de esa área unos 83 trabajadores estatales que se ocupaban de la seguridad del nosocomio de Villa Sarmiento, aunque algunos pasarán al sector privado.

La contratación de Murata SA fue confirmado el 16 de marzo en el Boletín Oficial, conforme la licitación pública N° 39 del 2025, por un monto de 4.835 millones de pesos. La empresa comenzó a recibir días atrás a los empleados del Hospital para entrevistarlos, de acuerdo a una negociación gremial.

Los que cumplan con ciertos requisitos pasarán a relación de dependencia. Pero 83 de los 85 empleados que este viernes se despidieron del Hospital ya fueron cesanteados. En rigor, tenían contratos precarios y sólo se les notificó del final de la relación.

Solo dos pertenecientes a la planta de personal del Posadas reasumirían en otras funciones. El rumor es que el mismo camino seguirían otras áreas no profesionales del centro asistencial, cuya administración fue concentrada por el Ministerio, como los demás hospitales nacionales.