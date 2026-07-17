El SEOCA hizo Memoria y Balance, tras un año «complicado» y ante un gobierno «antiobrero»

Tenemos que levantarnos y hacer una gran marcha nacional de restitución de los derechos de los argentinos», dijo el secretario del Sindicato de Comercio y Obreros de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria en la que aprobó, por unanimidad, la Memoria y Balance de su ejercicio fiscal N°80.

«Hemos aprobado otro balance que nos llena de orgullo como dirigentes también porque representamos dignamente a los compañeros empleados de comercio de la zona Oeste», dijo el dirigente mercantil, ante un gobierno nacional que calificó como «antiobrero».

«Ha sido un balance positivo pero mucho más difícil de afrontar en razón de un contexto general complicado. El sindicato trata de cumplir con todas las metas presupuestarias. Lo hemos logrado con mucho ingenio y creatividad para poder cerrar el balance (abril 2025 a marzo 2026) con un superávit importante», explicó el Tesorero, Víctor H. Pintos.

“Con una concepción ideológica, filosófica y cultural, estamos convencidos, que es un orgullo poder levantar la vista, la voz y decir: ¡viva la patria!. Hay muchos que se han olvidado del pueblo, por eso hay que participar para recuperar las banderas de la lucha y las banderas del derecho que tenemos los trabajadores”, instó Ledesema este viernes, desde el Salón Le Parc de Morón.

Y arengó: “Tenemos que levantarnos, y hacer una gran marcha de restitución de los derechos de los argentinos. Siempre sin olvidar que nosotros somos el SEOCA Zona Oeste”.

Por su parte, la Secretaría de Actas y Administración, Mónica Galván manifestó que ahora más que nunca “hay seguir luchando ante este gobierno que viene a sacarnos derechos, y que ante eso, el gremio acompaña a los trabajadores, que son lo más importante”.