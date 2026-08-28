El SEOCA organizó charla sobre los endeudados: «No hay peor cosa que hacerse el distraído»

Los ex diputados Daniel Arroyo y Mirta Tundis, y el economista Domingo Mazza, disertaron este viernes sobre el «endeudamiento que atraviesan los trabajadores y los jubilados», en una jornada organizada por el Sindicato de Comercio de la Zona Oeste, encabezada por su secretario, Julio Rubén Ledesma; y el intendente de Morón Lucas Ghi.

«No hay peor cosa que hacerse el distraído ante la situación que está viviendo el país que es terrible. Y los únicos que ponemos la cara somos los trabajadores, porque lo expresamos, hacemos reuniones, y nos manifestamos en asamblea, pero siempre estamos a la vanguardia de los acontecimientos», dijo el conductor de la regional de comercio de la zona oeste, al realizar la apertura de la jornada.», sostuvo el dirigente mercantil, quien en declaraciones periodísticas opinó después que «habría que hacerle juicio político» por «lo que están haciendo con los jubilados».

Luego, lo sucedió en la palabra Domingo Maza, Decano de la escuela superior de Economía de la Universidad de Morón, quien sostuvo “no hay ninguna duda que los inconvenientes que se están manifestando tienen la solución en lo político, pero el andamiaje técnico va a ser algo que se requiera para poder determinar cuáles son las herramientas”.

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El secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste cuestionó las políticas del Gobierno nacional durante una jornada sobre el… pic.twitter.com/WgplktZ1Yj — Agencia NOVA (@agencianovaok) August 28, 2026

Posteriormente, el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo manifestó que “el endeudamiento de las familias se transformó en el problema más crítico de la Argentina” y que el estado debe poner un tope en las tasas de interés.

Para hablar sobre la situación de los jubilados, Tundis, advirtió que la clase pasiva no escapa de la realidad y “hay 4 millones de jubilados endeudados y 470 mil morosos que no pueden pagar y están sumidos en la angustia para afrontar los servicios y poder alimentarse”.

El cierre estuvo a cargo del jefe comunal, quien advirtió que “este Gobierno no tiene un plan y que estamos en manos de un improvisado, un insensible”. “Hay una salida, depende de nosotros cambiarlo y construir una mayoría”, afirmó.