Elecciones en la CTA Autónoma: El Colo de Isasi bajó a Morón para apoyar la Lista 1 de Darío Silva

Con la presencia del secretario de la CTA Autónoma de la Provincia, Oscar «Colo» de Isasi, entre otros dirigentes, se lanzó éste martes la Lista 1 (Verde y Negra) presentada por oficialismo de Darío Silva (ATE Morón), quien busca la reelección en la Seccional de la Central en la interna del 20 de agosto al frente de la Agrupación «Pelusa Carrica»

La interna nacional pone en jugo 30962 cargos electivos correspondientes a un total de 277 Comisiones Ejecutivas en los ámbitos provinciales, regionales y locales. El padrón general incluye a 1.353.293 afiliados en condiciones de votar.

A nivel nacional se presentaron dos sectores por la conducción: La Lista 1 «Germán Abdala», encabezada por el actual secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy; y la lista 6 Multicolor (izquierda) que la encabeza María Laura Carboni.

«Nosotros nunca invitamos a nadie, porque nadie se invita a su propia casa», apuntó Darío Silva, este martes, desde la sede sindical ubicada en el predio del Hospital Nacional Alejandro Posadas, al comienzo de un acto que reunió a unos 300 afiliados. «Es un momento muy delicado, muy complejo, pero con los compañeros atentos y presentes», advirtió.

También asistieron Mirta Matheos, del Consejo Directivo Nacional de ATE; Leonardo Vázquez, secretario de organización de ATE Provincia; Walter Cravero, de ATE y CTA-A de Moreno; y demás integrantes de la Lista 1 local.

«El 20 de agosto no es un trámite. Es la oportunidad de decirle al gobierno, a la provincia y a nuestro propio distrito que el problema es real. Pero lo único que a nosotros nos empuja es la verdad y la coherencia», publicó en redes.