Empresas de colectivos del AMBA anunciaron una reducción de frecuencias por la suba del gasoil

Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que desde este miércoles 1° de abril reducirán las frecuencias de sus servicios como consecuencia del aumento del gasoil y de la falta de actualización de esos mayores costos en sus ingresos.

La medida alcanzará a líneas de jurisdicción nacional y provincial, por lo que impactará tanto en recorridos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano como en otros servicios del área metropolitana.

La decisión fue comunicada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

En un pronunciamiento conjunto, las entidades sostuvieron que el incremento del combustible volvió inviable mantener los niveles habituales de prestación y remarcaron que la operación del sistema se encuentra en “serio riesgo”.

Según expusieron las cámaras, la reducción de frecuencias responde a la “imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”, en medio de una escalada del costo del gasoil y ante la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector.

En ese marco, pidieron comprensión a los usuarios y reclamaron medidas urgentes para restablecer la normalidad del servicio.

🚨Colectivos del AMBA (los que administra Nación): Anuncian recorte de frecuencias 🚨



Es por la fuerte suba del gasoil (25%) y el boleto que en abril no tendrá aumento (lo tuvo en febrero y en marzo). pic.twitter.com/I00nGkoZBG — Rosalía Costantino (@colocostantino) March 31, 2026

Desde el Gobierno nacional, en tanto, calificaron la decisión empresaria como una maniobra de presión y advirtieron que habrá controles sobre la prestación y sanciones para las compañías que no cumplan con los servicios establecidos. La tensión se produce en la antesala de una nueva actualización tarifaria: el Ministerio de Transporte bonaerense informó que desde las 0 del 1° de abril entrarán en vigencia los nuevos cuadros para los servicios urbanos e interurbanos provinciales del AMBA, ajustados según el IPC de febrero.

El conflicto abre un nuevo frente entre las empresas del sector y las autoridades, en un sistema que arrastra discusiones por subsidios, estructura de costos y nivel de prestación. De no mediar una negociación de último momento, los usuarios del AMBA podrían encontrarse desde este miércoles con mayores tiempos de espera y un servicio reducido en una amplia porción de las líneas de colectivos del área metropolitana.

Aumento de tarifas

Las tarifas de colectivos, subte y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un nuevo incremento en el comienzo de abril como parte del esquema de subas mensuales vigente para el año.

En la Ciudad de Buenos Aires se dispuso un alza de 4,9% para el boleto de colectivos, el pasaje de subte y los peajes de las autopistas porteñas, mientras que en la provincia de Buenos Aires la suba alcanza el 4,6% para las líneas urbanas e interurbanas.

El cálculo del aumento se desprende del método de indexación mensual, que contempla la suma del último dato de inflación (2,9% en febrero) y un 2% extra. En el territorio porteño, el índice de precios al consumidor fue del 2,6% en el segundo mes del año.

Los servicios de CABA que tendrán variaciones en sus costos a partir del miércoles 1 de abril son los subtes, el premetro, los peajes de las autopistas de jurisdicción porteña y las 31 líneas de colectivos que transitan en el territorio de la Ciudad, que fueron traspasadas por Nación en septiembre del 2024.

🚍Índice Bondi febrero 2026. El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA es de $1922, mientras que la tarifa técnica (compensación del estado + boletos vendidos) es de $1739,36 por viaje. pic.twitter.com/hWZXTKuYnN — aaeta (@aaeta_arg) March 13, 2026

Boleto de colectivo

CABA

Sección 1 (0 a 3 km): Plena: $715,24 – Tarifa social: $321,86 – SUBE Sin Nominalizar: $1.137,26

Sección 2 (3 a 6 km): Plena: $794,74 – Tarifa social: $357,63 – SUBE Sin Nominalizar: $1.263,67

Sección 3 (6 a 12 km): Plena: $855,97 – Tarifa social: $385,19 – SUBE Sin Nominalizar: $1.361,04

Sección 4 (12 a 27 km): Plena: $917,24 – Tarifa social: $412,77 – SUBE Sin Nominalizar: $1.458,46

Gran Buenos Aires

De 0 a 3 km: Plena: $871,30 – Tarifa social: $392,08 – SUBE Sin Nominalizar: $1.385,36

De 3 a 6 km: Plena: $970,63 – Tarifa social: $436,78 – SUBE Sin Nominalizar: $1.543,30

De 6 a 12 km: Plena: $1.045,40 – Tarifa social: $470,43 – SUBE Sin Nominalizar: $1.662,18

De 12 a 27 km: Plena: $1.120,24 – Tarifa social: $504,11 – SUBE Sin Nominalizar: $1.781,19

Más de 27 km: Plena: $1.194,56 – Tarifa social: $537,55 – SUBE Sin Nominalizar: $1.899,36

Aumentos en los peajes de AUSA

Los nuevos valores de los peajes en la Ciudad a partir de abril para los vehículos livianos de 2 ejes

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Hora no pico: $4.177,59 / Hora pico: $5.920,33

Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero

Hora no pico: $1.740,49 / Hora pico: $2.461,30

Alberti

Hora no pico: $1.323 / Hora pico: $1.670,89

Cuadro tarifario actualizado de las 3 jurisdicciones. pic.twitter.com/r3QziX0XGq — aaeta (@aaeta_arg) April 1, 2026

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