En Tres de Febrero, Milei pidió a los votantes no regresar a la «la barbarie de los Kirchner»

El presidente Javier Milei encabezó éste viernes una caravana de campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 y dijo que ese día se votará «la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner».

El mandatario dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos a diputados nacionales de LLA Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de Karina Milei; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el armador bonaerense y candidato Sebastián Pareja.

«Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner», sostuvo el mandatario, quien retomó la campaña luego del paréntesis de unos días por su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump.

Y agregó: «El momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al Colo y a Karen, que vamos a ganar».

Santilli, al llegar al lugar de la caravana, habló brevemente con la prensa y envió un mensaje al electorado de la provincia a nueve días de la votación: «Podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan», sostuvo.

Milei continuará este sábado la campaña, llevándola al interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 desembarcará en Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

Agredió a fotógrafos y fue detenida

Antes de la llegada de Milei y sus candidatos a TresF, hubo algunos empujones y corridas entre los militantes libertarios y de Fuerza Patria cerca de la céntrica Plaza de los Aviadores. Aunque no pasó a mayores, muy cerca de allí terminó detenida una manifestante identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años, bioquímica y presunta vecina de Morón.

Según testigos, fotos y videos que recorrieron las redes, la sospechosa habría intentado acuchillar al fotoperiodista de Tiempo Argentino Antonio Becerra. La mujer vestía una remera ranglan blanca de mangas negras y un pantalón amarillo con motivos de Los Simpsons.

«Me comenzó a perseguir junto con otros militantes, y alcancé a entrar a un supermercado y refugiarme entre dos góndolas. Había una familia allí y les pedí que me hicieran de campana, para avisarme si la mujer entraba para seguir persiguiéndome. Yo estaba con mis dos cámaras a cuestas», contó Becerra.

Luego la mujer ingresó al supermercado y él, alertado, huyó entre las góndolas hacia el estacionamiento. Una vez allí, todavía atemorizado, se dio cuenta de que otros militantes aún lo seguían, pero no la mujer.

«Me tiré en el piso y levanté los brazos, vencido, para mostrar que estaba vulnerable. Cuando llegaron a mí, se dieron cuenta de ello y no me atacaron», agregó el fotoperiodista de Tiempo.

