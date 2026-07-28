Entre agosto y septiembre: La Provincia autorizó aumentos por el 8,1% en los colegios privados

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán desde agosto en los establecimientos que reciben aportes estatales, para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

También se habilitaron los nuevos valores para el mes de septiembre. Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en la Provincia de Buenos Aires, el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 5,5% para agosto y del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal.

Esto representa un incremento acumulado en el bimestre de 8,1%, en relación con el último esquema que regía hasta ahora.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento «no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones».

«Esos costos extras deben ser financiados con recursos de los institutos, sobre todo en un contexto donde el sector tiene dificultades con la morosidad en el pago de cuotas, reducción de la matrícula por el descenso de la natalidad, mayores erogaciones por el mantenimiento de los edificios escolares, problemas financieros por aumentos salariales cuyos incrementos de aranceles no fueron autorizados en el momento correspondiente, entre otras cuestiones», explicó.

Desde AIEPA agregaron que «estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido».

