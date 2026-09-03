Esperando a León XIV, Kicillof e intendentes quieren sacarle provecho de la Peregrinación a Luján

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una reunión de trabajo junto a funcionarios, intendentes y representantes de la Iglesia para la puesta a punto de la organización de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará el próximo 3 y 4 de octubre, un mes antes de la llegada del papa León XIV al país.

«La peregrinación a Luján siempre ha sido un enorme acontecimiento de fe y encuentro para las familias de nuestra provincia y de todo el país, pero en esta oportunidad tiene un significado profundamente especial al ser previa a la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina”, aseguró el mandatario provincial sobre la visita del Sumo Pontífice en noviembre próximo.

La mesa de trabajo estuvo coordinada por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y participaron representantes de los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, ABSA e IOMA.

La articulación entre estas dependencias de la administración bonaerense junto a la Iglesia permitirá el despliegue de hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

“Asumimos esta tarea con un compromiso y una responsabilidad gigantesca, poniendo a disposición para la organización todas las áreas del Gobierno bonaerense”, afirmó Kicillof.

NOS PREPARAMOS PARA LA 52° PEREGRINACIÓN JUVENIL A LUJÁN 🙏💙



Junto al gobernador @Kicillofok, autoridades provinciales y municipales, y referentes de la Iglesia, participamos de la mesa de trabajo para coordinar el operativo que acompañará a millones de peregrinos y peregrinas. pic.twitter.com/Hh5HvERhOs — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 3, 2026

Y añadió: “La magnitud de este acontecimiento nos exige trabajar a conciencia, articulando de manera generosa entre las distintas jurisdicciones y organismos con un único objetivo: garantizar las condiciones para que nuestro pueblo pueda vivir y disfrutar de un verdadero hecho histórico».

Por su parte, Álvarez Rodríguez destacó que esta peregrinación trae como mensaje central «la construcción de hermandad, fraternidad, comunidad de un pueblo».

La Peregrinación Juvenil a Luján es el evento religioso más masivo del país y se realiza de forma ininterrumpida desde 1975, atravesando los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

Del encuentro participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso y de Ambiente, Daniela Vilar.

También estuvieron los intendentes de Luján, Leonardo Boto; de General Rodríguez, Mauro García; de Morón, Lucas Ghi y de Ituzaingó, Pablo Descalzo.

Se sumó el director de Cultos, Juan Torreiro; el diputado Mariano Cascallares y el rector de la Basílica de Luján, padre Lucas García; el asesor de la Comisión de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, padre Miceli y el representante de la Arquidiócesis de Mercedes – Luján, padre Asenzo.

LUJÁN 2026



MADRE,

EN TU ABRAZO NOS

RECONOCEMOS HERMANOS



52° PEREGRINACIÓN

JUVENIL A LUJÁN



Sábado 3 de octubre



Salimos del Santuario de San Cayetano -Liniers-

10 AM@arzbaires @SCLiniers @SantuarioLujan pic.twitter.com/D0qICteVyW — Peregrinación Luján (@LaPereLujan) August 30, 2026