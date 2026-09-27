Este lunes hay feriado mercantil: «Los empleados de Comercio hacemos valer nuestro derecho»

Bajo el lema «a pesar de todo festejamos» el Sindicato de Empleados, Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste celebrará este domingo, en su polideportivo de González Catán, el Día del Empleado de Comercio, establecido por Ley cada 26 de septiembre. Este año el asueto para los trabajadores del rubro pasó para éste lunes 28.

«A pesar de que este Gobierno quiera destruir al pueblo trabajador, con el avasallamiento de los derechos laborales y con un plan económico que derrumba a las familias argentinas que no pueden acceder a sus necesidades básicas porque no llegan ni al 15 de cada mes, y se endeudan para comer, ante esta perversidad, los empleados de comercio seguimos de pie y hacemos valer nuestro derecho», señaló en la previa el secretario del SEOCA, Julio Rubén Ledesma, autor de la ley 26541, sancionada en 2009 cuando era diputado nacional por el Frente para la Victoria de la PBA.

«El lunes es feriado nacional para los empleados de comercio de todo el país, pero este año es especial porque ante la situación agobiante y de tristeza que vivimos los trabajadores, nuestro sindicato va a agasajarlos con un gran encuentro para las familias», sostuvo el dirigente matancero. En la semana hubo campaña de concientización entre comercios minoristas de Morón. Por el feriado, este lunes no abrirán supermercados, ni shoppings y las grandes superficies.

Este domingo se espera que el Campo «Presidente Perón» (ubicado en Ocantes y Lasalle), contará con shows en vivo, juegos y actividades para los más chicos, la elección de la reina y el rey, e importantes premios, desde las 8.30hs.