Gastón Di Castelnuovo saludó el ascenso de Santilli: «Va a hacer un gran aporte al Gobierno»

El presidente del PRO y exconcejal de Ituzaingó Gastón Di Castelnuovo celebró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete del Gobierno nacional, en reemplazado de Manuel Adorni. La noticia se confirmó anoche desde Olivos y generó una catarata de buenos augurios de gobernadores y dirigentes aliados del Presidente Javier Milei.

«Santilli se lo merece, es un gran dirigente. Es una buena noticia para el Gobierno y para el país. Creo que va a hacer un gran aporte al Gobierno y a destrabar la gestión», sostuvo esta mañana el referente y asesor del «Colo», en diálogo con Mpquatro radio online. «Espero se puedan ver reflejadas muchas de las cosas de las que hablamos hace tiempo. Tiene mucho para aportar de su experiencia, de su conocimiento de la realidad de la Provincia», agregó GDC.

– ¿El nombramiento de Santilli revaloriza la alianza entre LLA y PRO?

GDC: Sí, creo que ésta es una alianza que se da con distintos gestos. Pero sería buena que esté estructurada a niveles partidarias. Pero es una alianza de hecho, desde el balotaje. En su momento fiscalizamos todos los distritos del país. Y desde que empezaron a sumarse referentes del PRO al Gabinete. Este es un paso que lo fortalece. Porque el kirchnerismo se lava la cara y nos lleva de vuelta a lo que ya vivimos.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

– ¿Crees que esto potencia a Santilli como candidato en PBA?

GDC: Creo que sí. Santilli es el mejor candidato. Más allá de sus condiciones como gestor, cuando hablamos de elecciones tenemos que llevar a los mejores para ser alternativa de gobierno en Provincia y en un montón de distritos. Todos tenemos que tener un gesto de humildad y de sinceridad para buscar a los mejores candidatos para ganar.

– ¿Vas a ser candidato en 2027?

GDC: Es la intención. Hace años que vengo trabajando para ser intendente de Ituzaingó, profundizar algunas cosas que están bien, pero con mayor planificación y mejor gestión. Veremos qué pasa el año que viene. La boleta es muy importante. En el 2023 estábamos para ganar pero quedamos lejos por la boleta (en las PASO le ganó al sector de Bullrich pero dividió el voto opositor con LLA en octubre).

«Esperemos que los cambios repercutan en el Conurbano. Un poco por el modelo, y otro porque es el lugar que se vio más beneficiado por las políticas populistas del kirchnerismo, hay un descontento por lo económico. Pero de ninguna manera se quiere volver atrás. La mayoría somos conscientes de que los problemas en la Provincia vienen de muy atrás. Se necesita un plan de ocho años para que haya cambios. Ya vimos los resultados de los 16 años de gobiernos kirchneristas: En el vestidor de Insaurralde había 15 millones de dólares», explicó el referente local del PRO.

«Creemos que la economía va a mejorar, que tiene que habar más acceso al crédito. De ningún modo volver atrás», remató.