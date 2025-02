Ghi se encolumna con Kicillof: «Tenemos que ser inteligentes y contener todas las vertientes»

El intendente de Morón, Lucas Ghi, salió a respaldar este lunes el lanzamiento del «Movimiento Derecho al Futuro», espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof y que cuenta con el respaldo de 43 intendentes del Conurbano y diversos dirigentes sindicales. «El desafío es construir el mejor instrumento para canalizar el descontento», indicó en diálogo con Modo Fontevecchia (Net TV, Radio Perfil).

«A mí no me mueve ningún otro objetivo que acompañarlo al gobernador, complementar nuestras gestiones recíprocamente y procurar siempre estar muy enfocados, muy en el eje de las demandas de nuestro pueblo que tienen que ver con cosas bien concretas, como la seguridad, el trabajo y esas cosas que hacen a la calidad de vida», agregó.

Por supuesto, el espacio pretende disputar el liderazgo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires, distrito en el que muy probablemente la expresidenta Cristina Kirchner pretenda volver a presentarse como candidata a diputada nacional en las elecciones de este año, si es que el proyecto con media sanción de Ficha Limpieza y la Justicia se lo permiten.

«Si hay algunos compañeros y compañeras a los que genuinamente les aflige una duda y plantean diferencias, a mi me parece que tienen que ser abordadas, que seguramente son genuinas y despojadas de cualquier especulación, tenemos que discutirlo y debatirlo procurando, insisto, una síntesis porque nos debemos al mismo sector de la sociedad, le hablamos a un sector social muy parecido, con lo cual romper esa posibilidad de representarlos desde una única herramienta solo sería funcional a quienes persiguen otros intereses», expresó el jefe comunal, emancipado desde fin de año del sabbatellismo y, sin reelección posible (por ahora), enrolado tras los pasos de Kicillof.

Consultado sobre una interna en PBA (se vote o no el mismo día, habrá sistemas distintos entre la elección nacional y local), Ghi se preguntó y «Por qué no?». «Sí, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para contener esas vertientes al interior de un mismo espacio y que después podamos construir», contestó hoy el licenciado.

Y explayó: «Me parece que el desafío es ese, construir el mejor instrumento que logre canalizar el descontento, el desapego, que genera en muchos ciudadanos de nuestro país el rumbo del gobierno. Y asumiendo que hay poder de debate, divergencias, matices, contradicciones, pero habrá que saber distinguir cuáles son importantes, cuáles son secundarias, definir una estrategia, en un contexto donde la certidumbre no es el común denominador. Estamos a tres o cuatro meses de votar y no sabemos bien cuándo, cómo, y el gobernador tiene esa responsabilidad, tratar de convertir lo incierto en cierto, darle certidumbre en todos los planos a su provincia. En ese contexto es que se lanza esta propuesta y me parece que puede ser una dinámica razonable la que vos planteas, la que señalaba el columnista».