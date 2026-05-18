Global Data: De Jaime Méndez a Julián Álvarez, el ranking de mayo de los intendentes del GBA

La consultora Global Data dio a conocer el ranking de imagen +/- de los intendentes de mayo. Esta muestra permanente se tomó sobre una población mayor a 16 años de los 24 distritos del Conurbano bonaerense, con 14750 casos (entre 510 y 699 por comuna) entre el 11 y el 15 de este mes, respetando los criterios socioeducativos de siempre.

De acuerdo a este sondeo, el jefe comunal mejor posicionado en el GBA (según el diferencial de imagen positiva y negativa) fue Jaime Méndez (de San Miguel), con un diferencial de +26,5 puntos porcentuales. El ex Juntos por el Cambio y ahora vecinalista (fue a las elecciones del 2025 con Primero San Miguel), volvió encabezar el ranking, seguido por Leonardo Nardini (del PJ de Malvinas Argentinas), con +25,2 puntos; y en tercer lugar Federico Otermín (Lomas de Zamora), con un saldo positivo de +22,6 puntos.

En tanto, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen fueron Julián Álvarez (camporista, de Lanús), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de -16,0 puntos porcentuales; seguido por Gustavo Menéndez (del PJ de Merlo), con -15,8; y Fernando Moreira (PJ de San Martín), con -15,0 puntos.

En relación con la variación respecto del mes anterior (comparando con el mes anterior), el intendente que más creció fue Ariel Sujarchuk (Escobar), con una mejora de +5,7 puntos porcentuales en su diferencial. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Federico Achával (Pilar), quien registró un descenso de -5,8 puntos.