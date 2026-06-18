Gremios de izquierda convocaron a un paro docente para este jueves en PBA por paritarias libres

Mientras que el SUTEBA y otros gremios que responden al kirchnerismo siguen enfrascados sólo en la pelea con Nación (participando de una jornada nacional post acta de acuerdo de las Universidades) gremios de izquierda convocaron a un paro docente para este jueves 18 en Provincia de Buenos Aires, por una verdadera recomposición salarial.

La huelga es impulsada en bloque por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) en sintonía con las seccionales disidentes a la conducción central de SUTEBA, las cuales se nuclean en la Lista Multicolor, que además conduce las seccionales de La Matanza, Tigre y Marcos Paz.

El detonante del paro de este jueves fue el resultado de la última audiencia paritaria celebrada la semana pasada en la sede central del Ministerio de Trabajo bonaerense. El encuentro, que sentó en la mesa a los representantes de las carteras de Hacienda, Trabajo, Empleo Público y la Dirección General de Cultura y Educación junto al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), concluyó sin ninguna oferta de incremento salarial concreto para el personal de las escuelas.

La decisión del Gobierno provincial de no llevar un porcentaje a la mesa técnica fue leída por los sectores más combativos como una maniobra de dilación sistemática y aplicada en otros momentos que se agrava en un contexto donde el costo de vida presiona los salarios de los trabajadores del sector.

En lugar de avanzar sobre los haberes de junio y fijar las pautas para la segunda mitad del año, el Ejecutivo se limitó a informar una actualización del 30% en los topes y montos correspondientes a las asignaciones familiares, una respuesta considerada insuficiente en arco sindical del sector.

La falta de respuestas del Estado provincial contrasta con la abultada agenda de reclamos que el frente sindical, integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET, UDOCBA y UDA, unificó en la última mesa de negociación colectiva.

El pliego del FUDB exigía una recomposición salarial urgente antes del cierre de las liquidaciones de junio, combinada con las siguientes demandas estructurales:

Por su parte, las organizaciones de la Lista Multicolor y la Asociación de Maestros que avanzarán con el paro de este jueves sumaron exigencias de fondo. Reclaman de forma urgente un Salario Mínimo, Vital y Móvil Docente de $2.987.877, una cifra que, según explican, guarda relación directa con el costo real de la canasta familiar. La Asociación de Maestros sostiene que el sueldo básico de un maestro debe cubrir de forma estricta los gastos fijos cotidianos de alimentación, vivienda, transporte, salud y recreación, parámetros totalmente alejados de las planillas vigentes.

El malestar en las salas de profesores se profundiza al analizar el esquema salarial actual, el cual arrastra un congelamiento de dos meses.

El último aumento otorgado por la Gobernación data de la paritaria acordada en marzo, la cual pautó una suba global del 9% fragmentada en tres tramos: 1,5% en febrero, 5% en marzo y un último 2,5% liquidado en el mes de abril. A esa escala se le anexó una bonificación no remunerativa fija de $28.700 bajo el concepto de “Compensación FONID/Conectividad”.

Escala salarial

Maestro/a de Grado (Jornada Simple): Percibió $800.084 en marzo y pasó a $850.053 en abril.

Maestro/a con Quinta Hora: Cobró $1.005.638 en el tercer mes del año y se ubicó en $1.060.424 en abril.

Profesor/a con 20 Módulos: Registró un haber de $1.032.198 en marzo y se elevó a $1.113.838 en abril.

Maestro/a de Grado (Jornada Completa): Las planillas marcaron $1.600.168 en marzo y tocaron un techo de $1.700.106 en abril.