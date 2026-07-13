Gremios disidentes llamaron a un paro: Tras la paritaria, la Provincia anunció aumento de 15% del SAE

Tras el acuerdo paritario (del 7% en dos tramos, entre julio y agosto) alcanzado la semana pasada con el Frente de Unidad Docente (SUTEBA, FEB, UDA, UDOCBA y AMET), el Gobierno bonaerense anunció este lunes un aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar y los programas de Unidades de Desarrollo Infantil y Centros Juveniles.

Fue en el marco de una conferencia de prensa celebrada este lunes por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

«Este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes”, explicó Larroque.

El incremento en el SAE comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 un 49,58%, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 a 2026 (33,2%), según datos oficiales. De esta forma, aumentará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que representa un incremento de $16.400 millones por mes y un monto anual de $588.850 millones para desayuno, almuerzo y merienda de los estudiantes.

Además, se anunció que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles: ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante 2026.

Desde agosto el Servicio Alimentario Escolar aumenta un 15%, que sumado al incremento del mes de mayo alcanza 49,5% para este año superando la inflación internual, lo que implica no solo una actualización sino un aumento en términos reales y eleva la inversión mensual a más de… pic.twitter.com/acyAEtEMd1 — Andrés Larroque (@larroqueandres) July 13, 2026

Las UDI son espacios de cuidado, atención alimentaria y acompañamiento destinados a niñas y niños de 45 días a 14 años. Allí la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones. Asimismo, en los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años- se elevará de $10.282 millones a $10.857 millones.

“Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos”, remarcó Larroque y agregó: “Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a palear el ajuste del modelo de Javier Milei”.

Por su parte, otras fuentes docentes explicaron que «hacía muchos meses que no aumentaban el monto y el menú se iba degradando. Se vieron obligados a actualizarlo, como sucedió con los salarios de los docentes». El SAE, en el caso de Morón, es administrado ahora desde el gobierno municipal, que también recibe el grueso del Fondo Educativo. También tiene a su criterio cómo gastarlo. El Consejo Escolar celebró la llegada de 15 estufas en pleno invierno.

Disidentes al paro

El anuncio presupuestario también coincide con el segundo paro consecutivo que lanzan sectores disidentes del SUTEBA y otro gremio independiente reconocido en la mesa de paritarias como la Asociación de Maestros de la Provincia.

Desde esos espacios, dominados por la izquierda, convocaron a medidas de fuerza para el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con reclamos que atraviesan los salarios, las condiciones laborales, la violencia en las escuelas, falta de cargos y deterioro del Servicio Alimentario Escolar.

Con el acuerdo, una preceptora con diez años de antigüedad cobrará $855.757 en julio y $885.901 en agosto; una maestra de grado, $990.793 y $1.018.575; un profesor, $1.348.905 y $1.380.137; una maestra con quinta hora, $1.236.347 y $1.268.805; y una docente de jornada completa, $1.982.586 y $2.037.149.

Suteba Multicolor calificó el incremento como “una verdadera vergüenza” y sostuvo que representaría alrededor de $59.000 para el cargo testigo, a cobrar recién en septiembre. El sector remarcó que la mayoría de quienes sostienen la educación pública son mujeres y que muchas son el principal sostén económico de sus hogares. Este sector, que lidera las seccionales de SUTEBA La Matanza, Tigre y La Plata, entre otras, coordinarán movilizaciones para el miércoles.

En San Justo, la movida incluye un reclamo de Justicia por el crimen de Cristian Pereyra, asesinado en marzo de por un policía de la UTOI, cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viaje, entre Pontevedra y Virrey del Pino.