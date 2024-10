Hospital Posadas: Entre el reclamo de la izquierda por los despidos y la crítica a los médicos de guardia

Trabajadores despedidos del Hospital Nacional «Dr. Alejandro Posadas» se sumarán hoy a una marcha a Plaza de Mayo junto con personal de los hospitales Garrahan y Bonaparte. Aunque el paro convocado desde referentes de la izquierda y la CICOP (que nuclea a los médicos bonaerenses) no debería afectar el normal funcionamiento, hubo asambleas y ruidosas recorridas por los pasillos del nosocomio de Villa Sarmiento.

Según trascendió de parte de fuentes gremiales, el último recorte alcanzó a 28 trabajadores contratados, algunos de los cuales ya habían sido cesanteados en junio, pero luego fueron reincorporados. Entre los despedidos con fecha del miércoles 16 había cuadros como Jimena Lettieri (PO), Agata Elsesse y Malvina Vila.

Según informaron en sendos comunicados, en el último recorte había «profesionales como kinesiólogos o del área de salud mental, ayudantes de enfermería, técnicos y administrativos de servicios generales y de la guardia, que en particular se encuentra diariamente colapsada por la alta demanda».

La mayoría tenía más de una década de antigüedad bajo la modalidad de contratos temporales, algo que sería inadmisible en el sector privado. «En 23 años pasaron muchos gobiernos, y nadie nos pasó a la planta. En el 2017 cuando tuvimos los despidos a la época del macrismo, éramos el 85% contratado», explicó Lettieri.

«Éste es otro ataque a los trabajadores y a los pacientes, porque el plan del Gobierno es de recorte presupuestario vía el desfinanciamiento, como con las universidades, e ir desmantelando servicios y también con despidos. Nos despiden porque acá hay un plan de fondo para destruir el hospital y lo vamos a defender”, indicó Elsesse, una «trabajadora administrativa» de 11 años de antigüedad, según el PTS.

Aquel recorte de junio se había dado después de seis meses de gestión y tras el ascenso de Pablo Bertoldi (asumió oficialmente en abril como director del Posadas) a secretario de Acceso y Equidad del Ministerio de Salud. Pero con la salida de Mario Russo y la llegada de Mario Lugones empezaron a diseñarse algunos cambios. Se achicaron de cuatro a tres las secretarias. Por ende, Bertoldi presentó la renuncia y Cecilia Loccisano, que venía al frente de la Secretaría de Administración, pasó a ser viceministra de Salud.

Los gremios no profesionales adoptarían la misma estrategia que tuvieron hasta ahora en la era Milei. Tampoco se sumarán al paro del miércoles 30. «Vamos a intentar recuperar cinco empleados, que no son afiliados, pero no se merecen la baja. Del resto, cada organización se hará cargo», dejaron trascender en ATE.

No sólo eso: También deslizaron críticas a los médicos y a los informes editoriales que desconocen la vida de un nosocomio de referencia, que recibe a vecinos de comunas donde la atención pública es de mala a inexistente.

«El Hospital está funcionando a pleno por la demanda que tiene, pero a su vez hay un tema con los médicos, que no quieren laburar. De seis médicos que hay en una guardia (de 12 horas), dos trabajan cada cuatro horas o sea se van reemplazando. Esto genera un cuello de botella con los pacientes que hay en la guardia. Y después ellos mismos muestran la fila que hay para la medicación que dicen que no hay, lo cual es una contradicción. Si no estuviesen entregando medicación, no habría semejante cola», alegó la fuente.