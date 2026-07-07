Índice UM: Los precios en Morón aumentaron 2,40% en junio y acumulan el 15,88 en el semestre

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón presentó el informe correspondiente a la Evolución de Precios al Consumidor del Partido de Morón (IPCPM) de junio de 2026. El relevamiento registró una variación mensual del 2,40%, mientras que el incremento acumulado entre febrero y junio alcanzó el 15,88%.

De acuerdo con el estudio, la división que registró el mayor aumento durante junio fue Bebidas Alcohólicas y Tabaco, con una suba del 3,14%, impulsada principalmente por el incremento en el precio de los cigarrillos rubios, que aumentaron 6,82% en el mes.

En tanto, Salud registró una variación del 2,49%, debido principalmente a los aumentos en productos medicinales y equipamiento sanitario, mientras que Educación se incrementó 2,39%, con mayores ajustes en las cuotas de los niveles Primario (2,78%) y Jardín (2,77%). Por su parte, Transporte aumentó 1,30%, impulsado por las subas en los servicios de transporte de pasajeros.

En el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la variación fue del 1,06%, con fuertes incrementos en algunos productos específicos, como la papa (9,79%), las tapas para empanadas (4,17%) y la mayonesa en sachet (3,83%). Al mismo tiempo, se observaron bajas significativas en frutas, entre ellas la naranja (-18,46%), el limón (-14,12%) y la manzana roja (-11,35%).

El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.

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