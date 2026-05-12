Índice UM: Los precios en Morón subieron 3,18% en abril y en el primer trimestre acumulan 9,80%

Durante abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor del Partido de Morón (IPCPM), elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón, registró una variación mensual de 3,18%. Con este resultado, el incremento acumulado entre febrero y abril, primer período relevado del año, alcanzó el 9,8%.

La evolución del nivel general estuvo impulsada principalmente por los aumentos en las divisiones Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación y Salud.

La división Transporte presentó la mayor variación del mes, con una suba de 9,26% y un acumulado de 26,68% en el período febrero-abril. Entre los productos con mayores incrementos se destacaron el gasoil (11,30%), la nafta súper (10,74%) y el boleto de colectivo (4,90%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 4,07% en abril y acumuló 12,08%. Dentro de esta división, los principales incrementos se observaron en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 12,66% en la batata, y en leche, productos lácteos y huevos, donde el yogur bebible clásico registró un aumento de 10,64%.

La división Educación registró una variación mensual de 3,72% y, en Salud, la variación mensual fue de 2,82%, con un acumulado de 8,83%. Los aumentos más significativos se observaron en medicamentos como iosartán (4,55%) y paracetamol (4,02%).

Por su parte, Bebidas alcohólicas y tabaco mostró una suba de 0,35% en abril y acumuló 3,78% entre febrero y abril.

El dato se conoció este martes, a dos días del IPC que difundirá el INDEC el jueves. Ayer, el gobierno porteño informó que la inflación en CABA se desaceleró al 2.5% en abril, que acumula el 11.6% en lo que va del año y el 32.4% en la medición interanual.

El informe es elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM, integrado por docentes y estudiantes de distintas unidades académicas. El relevamiento de precios se realiza mensualmente en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.

🔴 La inflación de CABA se desaceleró a 2,5% en abril, frente al 3% del mes previo, según IDECBA



En el primer trimestre acumuló una suba de 11,6%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,4%. pic.twitter.com/2BtbZRIsDh — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) May 11, 2026